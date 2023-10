Garry Shannon zieht sich aus dem Unterricht zurück, um sich auf Musik zu konzentrieren

By

In einem aktuellen Interview auf Morning Focus gab der bekannte Musiker Garry Shannon seinen Rücktritt vom Lehramt am St. Flannan's College in Ennis bekannt. Garry, ein angesehenes Mitglied der legendären Kilfenora Ceilí Band, hat beschlossen, seinen Fokus ganz auf seine Musikkarriere zu richten.

Garry ist für sein außergewöhnliches Talent als traditioneller irischer Musiker bekannt und hat durch seinen Unterricht und seine Auftritte eine bedeutende Rolle bei der Förderung der irischen Musik und Kultur gespielt. Seit Jahren ist er engagiertes Mitglied der Kilfenora Ceilí Band und fasziniert das Publikum mit ihren energiegeladenen und lebendigen Auftritten.

Garrys Ruhestand ist ein bittersüßer Moment für seine Kollegen und Studenten am St. Flannan's College. Als Lehrer hat er unzählige junge Musiker beeinflusst und inspiriert und sein Wissen und seine Leidenschaft für irische Musik weitergegeben. Sein Weggang wird zweifellos eine Lücke in der Musikabteilung der Schule hinterlassen.

Garrys Entscheidung, sich vom Unterrichten zurückzuziehen, eröffnet ihm jedoch aufregende Möglichkeiten, seine Musikkarriere weiter zu erkunden. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem unbestreitbaren Talent wird er einen noch größeren Einfluss auf die irische Musikszene haben.

