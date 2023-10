Enthüllung der Geheimnisse der Galaxien: Erkenntnisse von GALAXY CRUISE und Citizen Astronomers

By

GALAXY CRUISE hat sich in Zusammenarbeit mit Bürgerastronomen und unter Nutzung der fortschrittlichen Bilder des Subaru-Teleskops auf die Mission begeben, die Geheimnisse der Galaxien zu entschlüsseln. Durch die Untersuchung dieser Bilder hat das Projekt eine bahnbrechende Entdeckung gemacht: Wenn Galaxien kollidieren und verschmelzen, zeigen sie erhöhte Aktivitäten. Diese Enthüllung hat Licht auf die vielfältige Natur des Universums geworfen, das seine vielfältigen Galaxien diesen kosmischen Kollisionen über immense Zeiträume verdankt.

GALAXY CRUISE unter der Leitung des National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) ist ein Citizen-Science-Projekt, das seit 2019 den kosmischen Ozean bereist. Citizen-Astronomen haben nach umfassender Ausbildung wichtige Beiträge zum Projekt geleistet und es Forschern ermöglicht, etwas zu leisten beispiellose Entdeckungen über die Wechselwirkungen und Verschmelzungen von Galaxien.

Das Projekt lud Bürgerastronomen ein, bei der Identifizierung interagierender Galaxien anhand von Tiefenbildern zu helfen, die vom Subaru-Teleskop mit der Hyper Suprime-Cam (HSC) aufgenommen wurden. Diese Personen sind zwar keine professionellen Astronomen, aber durch die Ausbildung dieser Fachleute haben sie sich mit der Klassifizierung von Galaxien vertraut gemacht. Im Laufe von 2.5 Jahren führten etwa 10,000 Bürgerastronomen mehr als 2 Millionen Klassifizierungen durch, was von professionellen Astronomen allein nicht möglich gewesen wäre.

Die Analyse der Klassifizierungen dieser Bürgerwissenschaftler ergab, dass sie bemerkenswert genau waren. Die tiefen HSC-Bilder spielten eine entscheidende Rolle bei der Erreichung dieser hohen Genauigkeit, da sie zuvor verborgene Merkmale enthüllten, wie etwa Spiralarme in Galaxien, die zuvor als elliptisch klassifiziert wurden. Darüber hinaus konnte GALAXY CRUISE dank der Empfindlichkeit und Auflösung der HSC-Bilder erfolgreich Fintenmerkmale erfassen, die auf Galaxieninteraktionen hinweisen.

Dieses Projekt hat nicht nur normale Galaxien identifiziert, die Anzeichen einer Wechselwirkung aufweisen, sondern auch Galaxien identifiziert, die derzeit heftige Verschmelzungen erleben. Diese heftigen Verschmelzungen haben die Formen erheblich verzerrt und demonstrieren die immense Kraft hinter den visuellen Klassifizierungen, die von einer großen Anzahl von Bürgerastronomen vorgenommen wurden.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse von GALAXY CRUISE ist, dass interagierende Galaxien, insbesondere solche, die an heftigen Verschmelzungen beteiligt sind, ein erhöhtes Maß an Sternentstehungsaktivität und eine erhöhte Aktivität in supermassereichen Schwarzen Löchern aufweisen. Diese Ergebnisse legen nahe, dass die endgültige Verschmelzung von Galaxien einen Anstieg der inneren Aktivität auslöst. Diese Ergebnisse werden im ersten wissenschaftlichen Artikel von GALAXY CRUISE veröffentlicht und stellen einen bedeutenden Meilenstein sowohl für Astronomen als auch für die teilnehmenden Bürgerwissenschaftler dar.

Der Ansatz von GALAXY CRUISE zur Identifizierung verschmelzender Galaxien durch visuelle Klassifizierung hat sich trotz seines zeitaufwändigen Charakters als leistungsstarke Methode zur Erstellung einer umfassenden Stichprobe von Verschmelzungen erwiesen. Dieser Ansatz hat den Forschern in Kombination mit den hochwertigen Bildern des Subaru-Teleskops ein besseres Verständnis der Dynamik und Feinheiten von Galaxien verschafft.

Quellen: GALAXY CRUISE-Projekt, Nationales Astronomisches Observatorium Japans