Die faszinierenden Gewinnerbilder des Wettbewerbs „Astronomiefotograf des Jahres 2023“.

Das Royal Observatory Greenwich hat die atemberaubenden Gewinnerbilder des Wettbewerbs „Astronomiefotograf des Jahres 2023“ enthüllt. Der Wettbewerb findet bereits zum 15. Mal statt und zielt darauf ab, die Arbeit von Amateur-Weltraumfotografen aus der ganzen Welt hervorzuheben.

Das Gewinnerbild des diesjährigen Wettbewerbs mit dem Titel „Andromeda, Unexpected“ wurde von Marcel Drechsler, Xavier Strottner und Yann Sainty aus Deutschland und Frankreich aufgenommen. Das Foto zeigt einen noch nie zuvor gesehenen Sauerstoffbogen neben der Andromeda-Galaxie. Den Fotografen zufolge handelte es sich bei dem Bild um eine Zufallsentdeckung, da sie ursprünglich ein wunderschönes Bild der Andromeda-Galaxie aufnehmen wollten, aber auf dieses unerwartete Phänomen stießen.

Das Foto hat die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt erregt, die nun gemeinsam an der Untersuchung dieses riesigen Objekts arbeiten.

Neben dem Gesamtsieger zeichnet der Wettbewerb Sieger in verschiedenen Kategorien aus. Zu den bemerkenswerten Kategoriesiegern gehören:

– Skyscapes-Fotograf des Jahres: „Grand Cosmic Fireworks“ von Angel An mit Sprites, einem seltenen atmosphärischen Phänomen, das einem Feuerwerk ähnelt.

– Sonnenfotograf des Jahres: „A Sun Question“ von Eduardo Schaberger Poupeau, mit der Sonne mit einem Faden in Form eines Fragezeichens.

– Mondfotograf des Jahres: „Mars-Set“ von Ethan Chappel, der eine Marsbedeckung am 8. Dezember 2022 einfängt.

– Aurorae-Fotografin des Jahres: „Pinselstrich“ von Monika Deviat, der die Schönheit einer isolierten Aurora zeigt.

– Planeten-, Kometen- und Asteroidenfotograf des Jahres: „Suspended in a Sunbeam“ von Tom Williams, das einen einzigartigen Blick auf die Venus in Infrarot-/Ultraviolett-Falschfarben bietet.

– Menschen- und Weltraumfotograf des Jahres: „Zeila“ von Vikas Chander, der die tückischen Küstenabschnitte der Atlantikküste Namibias zeigt.

– Sterne- und Nebelfotograf des Jahres: „Neue Klasse galaktischer Nebel um den Stern YY Hya“ von Marcel Drechsler, der die Entdeckung bisher unbekannter galaktischer Nebel zeigt.

– Sir Patrick Moore-Preis für den besten Newcomer: „Sh2-132: Blinded by the Light“ von Aaron Wilhelm mit dem Sh2-132-Komplex nahe der Grenze der Sternbilder Kepheus und Lacerta.

– Junger Fotograf des Jahres: „The Running Chicken Nebula“ von Runwei Xu und Binyu Wang, das den Sternhaufen Collinder 249 in einem leuchtenden Gasnebel hervorhebt.

– Annie-Maunder-Preis für Bildinnovation: „Black Echo“ von John White, das den Klang des Schwarzen Lochs im Zentrum der Perseus-Galaxie mit Audioquellenmaterial aus dem Chandra Sonification Project der NASA einfängt.

Diese unglaublichen Bilder zeigen die Schönheit und Wunder unseres Universums und sind ein Beweis für das Können und die Leidenschaft von Amateur-Weltraumfotografen auf der ganzen Welt.

Quellen: Website „Astronomer Fotograf des Jahres“.