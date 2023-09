Die Bedeutung von Gas bei der Galaxienatmung

Gas spielt eine entscheidende Rolle im Lebenszyklus von Galaxien. Während Sterne und Galaxien seit langem im Mittelpunkt astronomischer Beobachtungen stehen, ist es Forschern erst seit kurzem gelungen, den erheblichen Einfluss von Gas auf die Entstehung und Entwicklung dieser kosmischen Strukturen zu erkennen und besser zu verstehen.

Der Begriff „Gas“ bezieht sich auf das interstellare Medium, das zwischen Galaxien zu finden ist, sowie auf das zirkumgalaktische Gas, das eine Galaxie eng umgibt. Diese Begriffe werden von Astronomen verwendet, um die verschiedenen Gasregionen zu beschreiben, es gibt jedoch keine strenge Grenze zwischen ihnen.

Astronomen haben damit begonnen, den komplizierten Gasfluss zwischen Galaxien, ihrem zirkumgalaktischen Medium und dem intergalaktischen Medium zu entschlüsseln. Dieser Fluss spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der Sternentstehung, da das ständige Einatmen von Gas für die Geburt neuer Sterne unerlässlich ist. Wenn dieser Fluss aufhört, hört auch die Sternentstehung auf.

Der Prozess der Galaxienatmung beinhaltet das Zusammenspiel zwischen Sternen, Schwerkraft sowie der Temperatur und Dichte von Gas. Als sich das Universum bildete, sammelte sich Gas in Galaxien und brachte Sterne hervor. Wenn Sterne sterben, stoßen sie Gas zurück in den umgebenden Raum, der zunächst heiß und diffus ist. Wenn das Gas jedoch die Galaxie verlässt, kühlt es ab und seine Dichte nimmt zu. Dadurch kann die Schwerkraft das Gas zurück in die Galaxie ziehen, wo es kollabieren und neue Sterne bilden kann.

Seit den 1960er Jahren ist es Astronomen gelungen, den Gasfluss in und aus Galaxien mithilfe des Lichts entfernter Quasare zu beobachten. Sie haben herausgefunden, dass das zirkumgalaktische Gas in der Nähe von Galaxien eine höhere Metallizität aufweist, was darauf hindeutet, dass es das Ergebnis des Gasausstoßes durch Sterne ist. Das Gas im zirkumgalaktischen Medium dient auch als Treibstoffquelle für die Sternentstehung in Galaxien.

Groß angelegte Untersuchungen haben ergeben, dass das Gas im zirkumgalaktischen Medium bis zu 1,000 Mal dichter ist als das Gas im intergalaktischen Medium. Die Temperatur dieses Gases liegt zwischen 10,000 und 1 Million Kelvin und ist damit sowohl heißer als auch kälter als das intergalaktische Gas. Allerdings ist die Untersuchung des einströmenden Gases eine Herausforderung, da sich die Signale mit denen der Galaxien selbst überlagern.

Die leichter zu beobachtende Ursache des ausströmenden Gases bleibt ungewiss. Es könnte eine Folge von Supernovae, Sternwinden oder sogar der Rückkopplung von Schwarzen Löchern sein. Unabhängig von der konkreten Ursache hört der Gasfluss jedoch irgendwann auf, was dazu führt, dass die Sternentstehung in Galaxien zum Erliegen kommt. Sobald eine Galaxie in den Ruhezustand übergeht, bildet sie keine Sterne mehr und erscheint rot.

Während es noch viel über die galaktische Atmung zu lernen gibt, liefern Simulationen den Astronomen hilfreiche Erkenntnisse. Die FIRE-Simulation modelliert beispielsweise die Entstehung und Entwicklung von Galaxien über Milliarden von Jahren und ermöglicht es Forschern, den Gasfluss in und aus diesen kosmischen Strukturen zu visualisieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Gas eine wichtige Komponente im Prozess der Galaxienatmung ist. Das Verständnis der Rolle von Gas bei der Sternentstehung und dem Lebenszyklus von Galaxien ist entscheidend für das Verständnis der Entstehung von Sternen, Planeten und sogar des Lebens selbst.

