Verstehen, wie Galaxien atmen:

Jahrhundertelang konzentrierten Astronomen ihre Aufmerksamkeit auf Sterne und Galaxien, nur um dann zu entdecken, dass der Großteil der Materie in einer Galaxie tatsächlich aus Gas besteht. Dank technologischer Fortschritte sind Astronomen nun in der Lage, den Gasfluss in und aus Galaxien zu beobachten und zu untersuchen und so Aufschluss über den Atmungsprozess dieser kosmischen Strukturen zu geben. Wenn eine Galaxie aufhört zu atmen, kommt die Sternentstehung zum Stillstand.

Gas existiert im Weltraum in verschiedenen Formen. Wenn es sich zwischen Galaxien befindet, wird es als intergalaktisches Medium bezeichnet, während Gas, das eine Galaxie umgibt, als zirkumgalaktisches Gas bezeichnet wird. Hierbei handelt es sich nicht um eindeutige Barrieren, sondern um Namen, die von Astronomen zur Beschreibung dieser verschiedenen Gasphasen verwendet werden.

Der Gasfluss zwischen einer Galaxie, ihrem zirkumgalaktischen Medium und dem intergalaktischen Medium ist entscheidend für die Regulierung der Sternentstehung. In diesem Prozess spielen Sterne, Schwerkraft sowie Gastemperatur und -dichte eine Rolle. Wenn sich Gas in Galaxien ansammelt und Sterne entstehen, wird das Gas schließlich wieder ausgestoßen, wenn Sterne sterben, insbesondere bei Supernovae. Das Gas ist in diesem Stadium heiß und diffus und widersteht einer Verdichtung.

Wenn das Gas jedoch die Galaxie verlässt und abkühlt, nimmt seine Dichte zu, wodurch die Schwerkraft eine stärkere Anziehungskraft ausüben kann. Das Gas wird dann zurück in die Galaxie gesaugt, wo es zu Wolken kollabieren und neue Sterne entstehen lassen kann. Dieser Kreislauf des Gasrecyclings ermöglicht es Galaxien, weiter zu atmen.

Astronomen entdeckten das Konzept der galaktischen Atmung erstmals in den 1960er Jahren, als sie das Licht entfernter Quasare beim Durchgang durch Gaswolken beobachteten. Seitdem haben Fortschritte in der Technologie den Astronomen bessere Werkzeuge und ein tieferes Verständnis dieses Phänomens verschafft.

Bei der Untersuchung des zirkumgalaktischen Mediums haben Astronomen Hinweise auf die Atmung von Galaxien in Form separater Gaswolken außerhalb von Galaxien gefunden. Bestimmte Gaswolken weisen eine höhere Metallizität auf, was darauf hindeutet, dass sie aus dem Inneren von Galaxien stammen und anschließend ausgestoßen wurden. Dieses Gas mit höherer Metallizität ist ein klares Zeichen dafür, dass sich Gas bereits in einer Galaxie befand.

Auch wenn es weiterhin schwierig ist, die Besonderheiten der galaktischen Atmung zu verstehen, haben Astronomen herausgefunden, dass das Gas im zirkumgalaktischen Medium bis zu 1,000-mal dichter ist als intergalaktisches Gas. Die Temperatur dieses Gases liegt zwischen 10,000 und 1 Million Kelvin und ist damit sowohl kühler als auch heißer als das intergalaktische Medium.

Die Ursachen für die Gasausströme sind noch ungewiss. Zu den möglichen Ursachen gehören Supernovae, Sternwinde, Jets von Schwarzen Löchern und Rückkopplungen. Unabhängig von den genauen Mechanismen kommt dieser Atmungsprozess irgendwann zum Stillstand, was Astronomen als „Quenching“ bezeichnen.

Um die komplexe Beziehung zwischen Gasströmung, Sternentstehung und Galaxienentwicklung zu entschlüsseln, ist es wichtig zu verstehen, wie Galaxien atmen. Die laufenden Forschungen und Umfragen in diesem Bereich vertiefen unser Wissen über den Kosmos und unseren Platz darin.