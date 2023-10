Die Geburt eines neuen Planeten: Hinweise auf eine in einem fernen Sternensystem entdeckte Planetenkollision

By

Astronomen haben möglicherweise die Nachwirkungen einer massiven Kollision zwischen zwei Riesenplaneten in einem fernen Sternensystem entdeckt. Sollte sich die Kollision bestätigen, könnte sie eine einzigartige Gelegenheit bieten, Zeuge der Geburt eines neuen Planeten zu werden und Einblicke in den Prozess der Planetenentstehung zu gewinnen.

Im Dezember 2021 beobachteten Astronomen einen ansonsten gewöhnlichen sonnenähnlichen Stern, bekannt als ASASSN-21qj, bei dem ungewöhnliches Flackern und Verdunkeln auftrat. Während diese Phänomene keine Seltenheit sind und typischerweise auf Material zurückzuführen sind, das zwischen dem Stern und der Erde wandert, wies ein Amateurastronom namens Arttu Sainio darauf hin, dass die Emission von Infrarotlicht vom Stern zweieinhalb Jahre zuvor um etwa 4 % zugenommen hatte Dimmereignis.

Basierend auf diesen Beobachtungen schlagen Forscher vor, dass das Flackern und Verdunkeln durch eine katastrophale Kollision zweier Planeten erklärt werden könnte. Es wird angenommen, dass gewaltige Einschläge dieser Art im Endstadium der Planetenentstehung häufig vorkommen und die Größe, Zusammensetzung und Umlaufbahnen von Planeten in einem System erheblich beeinflussen können.

Die Kollision hätte eine enorme Menge an Energie freigesetzt und eine heiße, glühende Materialmasse erzeugt, die hunderte Male größer wäre als die ursprünglichen Planeten. Dieser ausgedehnte Planetenkörper, der mit dem WISE-Weltraumteleskop der NASA beobachtet wurde, kühlte im Laufe von Millionen von Jahren allmählich ab und schrumpfte, wodurch möglicherweise ein völlig neuer Planet entstand.

Der Aufprall hätte auch Trümmerwolken erzeugt, von denen einige verdampft und zu Eis und Bergkristallen kondensiert wären. Diese Wolken könnten zwischen ASASSN-21qj und der Erde vorbeigezogen sein und die unregelmäßige Verdunkelung des Sterns verursacht haben.

Wenn die Interpretation dieser Ereignisse korrekt ist, könnte die Untersuchung dieses Sternensystems wertvolle Einblicke in die Mechanismen der Planetenentstehung liefern. Aus den begrenzten bisher gemachten Beobachtungen haben Forscher geschlossen, dass die kollidierenden Planeten ein Vielfaches der Masse der Erde hatten und möglicherweise in ihrer Größe mit Uranus und Neptun vergleichbar waren. Darüber hinaus wurde die Temperatur des Körpers nach dem Aufprall auf etwa 700 °C geschätzt, was auf das Vorhandensein von Elementen mit niedrigen Siedetemperaturen wie Wasser schließen lässt.

Diese Entdeckung eröffnet ein neues Fenster zum Verständnis von Planetenkollisionen und der Entstehung neuer Welten. Durch die Untersuchung der Folgen solcher Ereignisse können Wissenschaftler wichtige Informationen über die Prozesse aufdecken, die unser Universum formen.

