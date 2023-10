Die gewalttätige Geschichte der Andromeda-Galaxie wurde vom Galactic Archaeology Project enthüllt

By

Ein kürzlich von einem internationalen Team von Astrophysikern durchgeführtes galaktisches Archäologieprojekt hat die gewalttätige und dramatische Geschichte der Andromedagalaxie enthüllt, der unserer Milchstraße am nächsten gelegenen großen Galaxie. Durch die Analyse der chemischen Zusammensetzung der Sterne in Andromeda konnten die Forscher ihre Vergangenheit rekonstruieren. Sie entdeckten eine Fülle von Elementen, darunter sowohl planetarische Nebel als auch rote Riesensterne, was auf einen turbulenten Entstehungsprozess hindeutet. Tatsächlich glaubt das Team, dass die Entstehung von Andromeda chaotischer war als die Entstehung der Milchstraße.

Die Forscher vermuten, dass Andromeda einen Ausbruch intensiver Sternentstehung erlebte, der den Grundstein für die Galaxie legte, gefolgt von einer zweiten Periode der Sternentstehung vor 2 bis 4.5 Milliarden Jahren. Diese zweite Starburst-Periode wurde wahrscheinlich durch eine „nasse Fusion“ ausgelöst, als Andromeda mit einer anderen gasreichen Galaxie kollidierte und verschmolz. Der Gaseinstrom bei dieser Verschmelzung trieb die weitere Sternentstehung voran.

Das Team fand außerdem Hinweise darauf, dass Andromeda in der Vergangenheit Kollisionen und Verschmelzungen mit anderen Galaxien erlebt hat. Durch die Untersuchung der chemischen Zusammensetzung der Sterne in Andromeda identifizierten sie zwei unterschiedliche Signaturen in ihren Scheibenkomponenten. Eine Sternfamilie hatte zehnmal mehr Sauerstoff als Eisen, während die andere Gruppe ähnliche Mengen beider Elemente enthielt. Dieser wertvolle Befund gibt Aufschluss über die Art der vermuteten Kollision und ihre Auswirkungen auf die Sternpopulation von Andromeda.

Das galaktische Archäologieprojekt bietet nicht nur Einblicke in die Vergangenheit von Andromeda, sondern gibt auch Hinweise auf seine turbulente Zukunft. Die Milchstraße und Andromeda befinden sich derzeit auf Kollisionskurs und werden voraussichtlich in etwa 4.5 Milliarden Jahren kollidieren. Diese Kollision wird zu einer erheblichen Transformation beider Galaxien führen und ihre charakteristischen Spiralarme auslöschen. Die Sternpopulationen, einschließlich unseres eigenen Sonnensystems, werden überleben, aber in neue Umlaufbahnen um ein neues galaktisches Zentrum geschleudert.

Die Erkenntnisse des Teams tragen zu einer umfassenderen Untersuchung der Ursprünge chemischer Elemente im Universum bei. Weitere Studien mit fortschrittlichen Teleskopen wie dem James Webb-Weltraumteleskop werden die Erforschung von Andromeda fortsetzen und ein tieferes Verständnis seiner Geschichte und Ursprünge liefern.

