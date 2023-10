Eine klarere Sicht auf die Milchstraße: Gaias Erforschung von Kugelsternhaufen

By

Die vor einem Jahrzehnt von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) gestartete Weltraummission Gaia hatte zum Ziel, eine 3D-Karte unserer Galaxie, der Milchstraße, zu erstellen. Nach der Beobachtung von 1.8 Milliarden Sternen und der Kartierung der Milchstraße stellten die Wissenschaftler fest, dass ihnen eine klare Sicht auf dicht besiedelte Himmelsregionen fehlte. Um dieses Problem anzugehen, konzentrierte sich das Weltraumobservatorium Gaia auf die Untersuchung von Kugelsternhaufen, bei denen es sich um Superansammlungen von Sternen handelt.

Kugelsternhaufen sind dichte Ansammlungen Hunderttausender Sterne und gehören zu den ältesten Objekten im Universum. Durch die Untersuchung dieser Sternhaufen entdeckten Wissenschaftler, dass sich die Sonne nicht im Zentrum der Milchstraße befindet, sondern in den offenen Sternhaufen in einem der Spiralarme der Galaxie, dem Sagittarius-Arm.

Amateurastronomen wurden von der ESA gebeten, bei der Analyse der von einem bestimmten Kugelsternhaufen namens Omega Centauri gesammelten Daten zu helfen, der sich etwa 17,090 Lichtjahre von der Erde entfernt befindet. Die Analyse ergab eine halbe Million neuer Sterne innerhalb dieses Sternhaufens und sogar kosmische Objekte, die so massereich sind, dass sie das Licht beugen.

Gaias Erforschung von Kugelsternhaufen hat zu einem klareren Verständnis dieser Himmelsstrukturen geführt. Die schiere Anzahl der Sterne in diesen Sternhaufen kann Teleskope oft überfordern und es schwierig machen, sie richtig zu untersuchen. Gaias Beobachtungen haben jedoch eine detailliertere und genauere Darstellung dieser Cluster ermöglicht.

Die Entscheidung, Omega Centauri zu untersuchen, wurde durch seinen Status als größter bekannter Kugelsternhaufen in der Milchstraße, der von der Erde aus beobachtet werden kann, motiviert. Mit einem Durchmesser von 150 Lichtjahren und einem geschätzten Gewicht, das vier Millionen Mal so groß ist wie das der Sonne, ist Omega Centauri auf etwa 10 Millionen Sterne verteilt. Gaias Kartierung dieses Sternhaufens hat die bisher höchste Anzahl neuer Sterne zu Tage gefördert und Aufschluss über die Verteilung der Sterne innerhalb der Milchstraße gegeben.

Ein von Gaia beobachtetes faszinierendes Phänomen ist der Gravitationslinseneffekt, bei dem Licht, das durch schwere Objekte wie Kugelsternhaufen fällt, verzerrt wird. Aufgrund der Anziehungskraft dieser Cluster wird das Licht gebogen, was zu einem Vergrößerungseffekt führt. Gaia hat 381 Fälle von Gravitationslinsen innerhalb des Omega-Centauri-Clusters identifiziert, was die Beobachtung entfernter heller Quellen, sogenannter Quasare, ermöglicht. Diese Quasare könnten von Schwarzen Löchern angetrieben werden, und Gaias Fähigkeit, sie durch den Linseneffekt des Clusters zu untersuchen, liefert wertvolle Einblicke in diese weit entfernten Phänomene.

Zukünftig plant Gaia, im Jahr 2025 weitere Daten zu veröffentlichen, darunter Informationen zu acht weiteren Sternenregionen. Wissenschaftler hoffen, dass dies dazu beitragen wird, das Alter unserer Galaxie zu bestätigen, ihr Zentrum zu lokalisieren, die Sternentwicklung zu verstehen und letztendlich Einblicke in die Galaxie zu liefern Alter des Universums selbst.

Quellen:

– NASA – Omega Centauri: https://www.nasa.gov/feature/goddard/new-study-of-gaia-old-data-reveals-new-population-of-exotic-stellar-objects

– ESA: https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Gaia_reveals_veritable_treasure_trove_of_astronomical_objects

– DW: https://www.dw.com/en/gaia-space-mission-fills-in-map-of-milky-way/a-58050539