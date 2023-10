Das Potenzial von Wassermehl als Nahrungs- und Sauerstoffquelle für Astronauten bei der Weltraumforschung

By

Wissenschaftler der Mahidol-Universität in Thailand untersuchen das Potenzial von Wassermehl, der kleinsten Blütenpflanze der Erde, als Nahrungs- und Sauerstoffquelle für Astronauten bei der Erforschung des Weltraums. Wassermehl oder Wolffia ist eine wurzellose Pflanze, die auf der Oberfläche von Seen und Teichen in Asien schwimmt. Seine Fähigkeit, durch Photosynthese Sauerstoff zu produzieren, und sein hoher Proteingehalt machen es zu einem attraktiven Kandidaten für die Versorgung von Astronauten auf längeren Missionen und Besuchen anderer Himmelskörper.

Um die Auswirkungen der Schwerkraft auf das Wachstum und die Entwicklung von Wassermehl zu untersuchen, setzten die Forscher die Pflanze mithilfe einer Zentrifuge im technischen Zentrum der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) in den Niederlanden Hypergravitationsbedingungen aus. Die Zentrifuge kann die bis zu 20-fache Erdanziehungskraft simulieren, sodass Wissenschaftler beobachten können, wie sich Wassermehl an verschiedene Schwerkraftumgebungen anpasst.

Die Einfachheit von Wassermehl, da es keine Wurzeln, Stängel oder Blätter hat, macht es zu einem idealen Gegenstand für die Untersuchung der Auswirkungen der Schwerkraft auf das Pflanzenwachstum. Sein kurzer Lebenszyklus von fünf bis zehn Tagen ermöglicht es Forschern, seinen gesamten Lebenszyklus zu beobachten und seine Hypergravitationsreaktion in kurzer Zeit zu untersuchen.

Bei den Experimenten wird Wassermehl in Behälter gefüllt, die mit LEDs ausgestattet sind, die natürliches Sonnenlicht simulieren, und bei hoher Geschwindigkeit geschleudert. Innerhalb des zweiwöchigen Testzeitraums können die Forscher zwei Generationen Wassermehl untersuchen. Anschließend entnehmen sie Proben für die chemische Analyse, um Einblicke in die Reaktion von Wassermehl auf Hypergravitation zu gewinnen.

Bevor das Team Wassermehl bei extremer Schwerkraft testete, hatte es bereits Klinostate verwendet, Geräte, die schwache Schwerkraft oder Mikrogravitation simulieren, um das Pflanzenwachstum zu beobachten. Vergleiche zwischen Pflanzenwachstum bei normaler Schwerkraft und simulierter Mikrogravitation zeigten kaum bis gar keinen Unterschied. Ziel der Forscher ist es jedoch, ihre Beobachtungen auf das gesamte Schwerkraftspektrum auszudehnen, um besser zu verstehen, wie sich Pflanzen an unterschiedliche Schwerkraftumgebungen anpassen und in ihnen gedeihen.

Mit seiner Fähigkeit, Sauerstoff zu produzieren und seinem Potenzial als Proteinquelle, ist Wassermehl vielversprechend für die weltraumgestützte Landwirtschaft und die Versorgung von Astronauten bei Langzeit-Weltraummissionen. Weitere Untersuchungen und Analysen werden dazu beitragen, festzustellen, ob es zur Unterstützung der bemannten Weltraumforschung geeignet ist.

Quellen:

– Mahidol-Universität in Thailand

– Technisches Zentrum der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) in den Niederlanden