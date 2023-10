Chinas Chang'e-8-Mission soll Platz für internationale wissenschaftliche Ausrüstung bieten

By

Chinas bevorstehende Mondmission Chang'e-8, deren Start für 2028 geplant ist, wird anderen Ländern eine beispiellose Gelegenheit bieten, wissenschaftliche Ausrüstung beizusteuern. Die Mission wird eine Nutzlastkapazität von 200 kg (440 lb) haben und interessierte Länder können bis Ende dieses Jahres Absichtserklärungen bei der China National Space Administration (CNSA) einreichen. Wang Qiong, der stellvertretende Chefdesigner der Mission, erklärte, dass innovativen Projekten, Robotern mit der Fähigkeit, Objekte von der Mondoberfläche zu greifen, und wissenschaftlichen Instrumenten, die die chinesischen ergänzen, Priorität eingeräumt werde.

Neben festen Instrumenten können die teilnehmenden Länder auch Roboter, Rover und Flugfahrzeuge beisteuern, die nach der Landung selbstständig arbeiten können. CNSA begrüßt auch die Zusammenarbeit auf Missionsebene, bei der China und seine Partner ihre Sonden getrennt starten und betreiben, aber im Orbit zusammenarbeiten oder gemeinsam die Mondoberfläche erkunden würden.

Diese Gelegenheit zur internationalen Zusammenarbeit ist beispiellos, da frühere Missionen nur einen Bruchteil der Nutzlastkapazität beförderten. Beispielsweise wird die Chang'e-6-Mission, die nächstes Jahr starten soll, weniger als 20 kg Ausrüstung aus Frankreich, Schweden, Italien und Pakistan transportieren.

Chinas Ziel ist es, bis 2035 eine Mondbasis in der Nähe des Südpols des Mondes zu errichten, und die Chang'e-8-Mission könnte dazu beitragen, dieses Ziel voranzutreiben. Mögliche Landeplätze für die Mission sind der Verbindungsrücken Shackleton-de Gerlache oder drei Krater namens Leibnitz Beta, Amundsen und Cabeus, von denen angenommen wird, dass sie alle Wassereis enthalten, das eine Mondbasis tragen könnte.

Die Chang'e-8-Mission befindet sich noch in der Konzeptentwurfsphase und wird aus einem Lander, einem Rover und einem Operationsroboter bestehen. Es wird insgesamt 14 Instrumente für geologische Untersuchungen, mondbasierte Erdbeobachtungen, Vor-Ort-Analyse von Mondproben und Tests von Ressourcennutzungstechnologien mitführen. Die Ausrüstung umfasst Kameras, ein Seismometer, ein Teleskop für weiche Röntgenstrahlen, einen Detektor für niederfrequente elektromagnetische Felder und einen multispektralen Bildgeber für die Erdbeobachtung.

Thomas Zurbuchen, ein ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter der NASA, äußerte seine Begeisterung über Chinas Pläne zur Monderkundung und betonte die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit im Weltraum. „Die Erforschung des Mondes […] verändert nicht nur unser Verständnis des Mondes, sondern auch die Beziehung zwischen Mond und Erde und damit die Geschichte der Erde“, sagte Zurbuchen, der heute Professor an der ETH Zürich in der Schweiz ist. Er betonte das Potenzial für die Zusammenarbeit zwischen Ländern in der Weltraumgemeinschaft.

