Astronomen entdecken uraltes Magnetfeld in einer fernen Galaxie

By

Astronomen haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, indem sie das Magnetfeld einer so weit entfernten Galaxie entdeckt haben, dass ihr Licht über 11 Milliarden Jahre gebraucht hat, um die Erde zu erreichen. Diese Galaxie existierte, als das Universum gerade einmal 2.5 Milliarden Jahre alt war. Dieser Befund liefert wichtige Einblicke in die Entstehung von Magnetfeldern in Galaxien, einschließlich unserer eigenen Milchstraße.

Unsere Galaxie ist, wie auch andere Galaxien, von Magnetfeldern durchzogen, die sich über Zehntausende von Lichtjahren erstrecken. Der Prozess, durch den diese Felder entstehen und sich entwickeln, ist den Wissenschaftlern jedoch weitgehend unbekannt. Das begrenzte Wissen über Magnetfelder in Galaxien ist darauf zurückzuführen, dass Astronomen hauptsächlich Magnetfelder in nahegelegenen Galaxien kartiert haben.

Mithilfe der hochauflösenden Bildgebungsfähigkeiten des Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) haben Forscher in einer fernen Galaxie ein vollständig entwickeltes Magnetfeld entdeckt. Dieses Feld ähnelt strukturell denen, die in unmittelbarer Nähe unserer eigenen Galaxie beobachtet werden, ist jedoch etwa 1000-mal schwächer als das Erdmagnetfeld und erstreckt sich über mehr als 16,000 Lichtjahre.

Diese neuen Erkenntnisse legen nahe, dass sich in den frühen Phasen des Lebens einer Galaxie schnell Magnetfelder im galaktischen Maßstab bilden können. Co-Autor Rob Ivison, Astronom an der Europäischen Südsternwarte (ESO), erklärt, dass die Entdeckung eine neue Perspektive auf das Innenleben von Galaxien bietet, da die Magnetfelder eng mit der Entstehung neuer Sterne verknüpft sind.

Die Forscher machten ihre Entdeckung, indem sie das von Staubkörnern in der fernen Galaxie 9io9 emittierte Licht untersuchten. Bei Vorhandensein eines Magnetfeldes richten sich die Staubkörner aus, wodurch das emittierte Licht polarisiert wird. ALMA entdeckte und kartierte ein polarisiertes Signal von 9io9 und bestätigte damit das Vorhandensein eines Magnetfelds in einer so weit entfernten Galaxie.

Diese bahnbrechende Entdeckung wirft Licht auf die frühe Entstehung und Entwicklung von Magnetfeldern in Galaxien. Durch die weitere Untersuchung entfernter Magnetfelder hoffen Wissenschaftler, die Geheimnisse rund um diese galaktischen Merkmale zu lüften.

Quellen:

– Nina Massey, PA-Wissenschaftskorrespondentin