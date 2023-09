Neue Studie zeigt, dass Gerüche von infizierten Blaubeeren Fruchtfliegen abwehren können

By

Ein Forscherteam in den USA hat herausgefunden, dass mit dem Pilz Colletotrichum fioriniae infizierte Blaubeeren Gerüche abgeben, die die Tüpfelflügeldrosophila, einen zerstörerischen Fruchtfliegenschädling, abwehren. Den Forschern gelang es, den abstoßenden Geruch des Pilzes nachzubilden und so die Fliegen dazu zu bringen, gesunde Früchte als infiziert wahrzunehmen. Diese Entdeckung könnte eine alternative Methode zur Schädlingsbekämpfung bieten, die den Bedarf an Insektiziden verringert.

Die Gefleckte Drosophila stellt eine erhebliche Bedrohung für dünnschalige Früchte dar und verursacht wirtschaftliche Verluste für Erzeuger weltweit. Die Fliegen sind schwer zu bekämpfen, da ihr Lebenszyklus in der Frucht stattfindet, wo sie vor herkömmlichen Insektizidsprays geschützt sind. Darüber hinaus ermöglicht ihre exponentielle Wachstumsrate eine schnelle Ausbreitung des Befalls. Dies hat zu einem starken Pestizideinsatz, Umweltverschmutzung und der Förderung von Insektizidresistenzen geführt.

Die Forscher identifizierten spezifische flüchtige Chemikalien, die vom Pilz abgegeben werden und D. suzukii-Fliegen abwehren. Zwei dieser Chemikalien, Ethylcrotonat und Ethylbutyrat, erwiesen sich als besonders wirksam bei der Abwehr der Fliegen. Diese natürlichen Abwehrmittel können möglicherweise in eine Schädlingsbekämpfungsstrategie integriert werden, die als „Push-Pull“-Management bekannt ist. Bei diesem Ansatz „drücken“ die Repellentien die Insekten von der Ernte weg, während ein Lockstoff sie zu einer Falle lockt, die Insektizide enthält.

Die nächsten Schritte für das Forschungsteam bestehen darin, diese Repellentien im Feld sowohl einzeln als auch in Kombination mit Lockstoffen zu testen, um ihre Wirksamkeit zu bestimmen. Sie sind auch daran interessiert, herauszufinden, ob diese Repellentien auch bei anderen von D. suzukii befallenen Früchten wie Erdbeeren, Kirschen und Himbeeren wirken können.

Insgesamt trägt diese Studie zum Bedarf an alternativen Ansätzen zur Bekämpfung von Fruchtfliegenschädlingen bei und bietet Landwirten ungiftige Optionen, die die Abhängigkeit von Insektiziden verringern.

Quelle: Caitlin C Rering et al., Mit dem Pilzpathogen Colletotrichum fioriniae infizierte Blaubeeren setzen Gerüche frei, die Drosophila suzukii abwehren, Pest Management Science (2023).