Neuartiger Ansatz nutzt Pilzgerüche, um Fruchtfliegen abzuwehren und den Einsatz von Insektiziden zu reduzieren

In einer bahnbrechenden Studie haben Forscher in den USA herausgefunden, dass mit dem Pilz Colletotrichum fioriniae infizierte Blaubeeren Gerüche abgeben, die den Tüpfelflügeldrosophila, einen zerstörerischen Beeren- und Kirschschädling, abwehren. Durch die Nachbildung des abstoßenden Aromas des Pilzes konnten die Forscher die Fruchtfliegen dazu verleiten, gesunde Früchte als infiziert wahrzunehmen, was eine potenzielle Alternative zum herkömmlichen Einsatz von Insektiziden darstellte.

Der Tüpfelflügeldrosophila ist ein hartnäckiger Schädling, der eine erhebliche Bedrohung für dünnschalige Früchte darstellt und weltweit zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten führt. Herkömmliche Schädlingsbekämpfungsmethoden basieren weitgehend auf dem Einsatz chemischer Sprays, diese sind jedoch gegen Fliegen, die sich während des größten Teils ihres Lebenszyklus in Früchten verstecken, wirkungslos. Dies führt häufig zu einem übermäßigen Einsatz von Insektiziden und einer anschließenden Kontamination der Umwelt.

Das Forscherteam unter der Leitung von Caitlin Rering vom Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten entdeckte, dass zwei spezifische flüchtige Chemikalien, die vom Pilz Colletotrichum fioriniae produziert werden, nämlich Ethylcrotonat und Ethylbutyrat, den Tüpfelflügeldrosophila wirksam abwehren. Es hat sich gezeigt, dass diese Verbindungen das Potenzial haben, in eine Schädlingsbekämpfungsstrategie namens „Push-Pull“-Management integriert zu werden.

In einem Push-Pull-Szenario würde das natürliche Abwehrmittel die Fliegen von den Pflanzen wegdrücken, während ein Lockstoff sie in Fallen mit Insektiziden locken würde. Diese Methode ermöglicht eine gezielte Schädlingsbekämpfung, ohne dass schädliche Chemikalien flächendeckend versprüht werden müssen.

Die Forscher führen nun Feldversuche durch, um die Wirksamkeit dieser Repellentien sowohl einzeln als auch in Kombination mit Lockstoffen zu bewerten. Sie untersuchen auch, ob diese Techniken auf andere Früchte angewendet werden können, die von Tüpfelflugeldrosophila befallen sind, etwa Erdbeeren, Kirschen und Himbeeren.

Dieser Durchbruch bietet eine vielversprechende Lösung zur Reduzierung des Insektizideinsatzes und zur Deckung des dringenden Bedarfs an alternativen Methoden zur Bekämpfung zerstörerischer Schädlinge. Indem sie die Empfindlichkeit der Fliegen gegenüber den Gerüchen infizierter Früchte ausnutzen, können Landwirte ihre Ernte möglicherweise schützen, ohne auf schädliche Chemikalien zurückgreifen zu müssen.

