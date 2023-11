Die Rolle von Pilzen und Bakterien bei der Bekämpfung der Plastikverschmutzung

By

Polypropylen, ein weit verbreiteter Kunststoff, der in Alltagsgegenständen wie Lebensmittelbehältern und Frischhaltefolien vorkommt, hat eine Recyclingquote von nur 1 % und trägt damit zu sage und schreibe 28 % des weltweiten Kunststoffabfalls bei. Eine bahnbrechende Entdeckung der Universität Sydney hat jedoch das Potenzial, die Kunststoffabfallwirtschaft zu revolutionieren. In einer Studie fanden Forscher heraus, dass bestimmte Pilze Polypropylen innerhalb von 27 Tagen um 90 % abbauen konnten, wobei der vollständige Abbau bereits am 140. Tag erreicht war.

Diese bedeutende Erkenntnis bietet nicht nur eine nachhaltige Lösung für Plastikmüll in Gebieten mit begrenzter Abfallinfrastruktur, sondern ergänzt auch die wachsende Liste biologischer Ansätze zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung. Es ist jedoch wichtig, die Notwendigkeit zu betonen, den Plastikverbrauch insgesamt zu reduzieren, da selbst der biologische Abbau zu Kohlenstoffemissionen führt. Der pilzbasierte Abbau sollte als Ergänzung zu den Bemühungen zur Abfallreduzierung und nicht als Ersatz betrachtet werden.

Darüber hinaus ergab eine Studie der Royal Botanic Gardens, Kew, das Vorhandensein verschiedener plastikabbauender Pilze und Bakterien in den Küstensalzwiesen von Jiangsu, China. Diese Mikroorganismen zeigen ein vielversprechendes Potenzial für den Abbau erdölbasierter Polymere und erweitern so das Spektrum der verfügbaren Instrumente zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung.

Angesichts der Plastikverschmutzungskrise ist die Rolle von Pilzen und Bakterien immer wichtiger geworden. Diese natürlichen Zersetzer erweisen sich als wertvolle Verbündete bei unserer Mission, die Umweltauswirkungen von Kunststoffabfällen zu verringern. Während die Entdeckung des durch Pilze verursachten Abbaus einen positiven Schritt in Richtung einer nachhaltigen Abfallbewirtschaftung darstellt, ist es von entscheidender Bedeutung, der Reduzierung des Kunststoffverbrauchs und der Verbesserung der Recyclingpraktiken Priorität einzuräumen. Durch die Kombination von Innovationen wie dem pilzbasierten Abbau mit gemeinsamen Bemühungen zur Minimierung des Plastikverbrauchs können wir eine sauberere und grünere Zukunft schaffen.

