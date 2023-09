Pilze im Weltraum: Mögliche Vorteile und Risiken

Astronauten an Bord der russischen Raumstation Mir entdeckten 1988, dass es Pilzen gelungen war, in den Weltraum zu fliegen und erhebliche Schäden an der Station anrichteten. Seitdem kämpfen Raumfahrer mit der drohenden Pilzinfektion im Weltraum. Trotz der Bemühungen, Reinigungsroutinen zu etablieren, stellen Pilze weiterhin ein Risiko nicht nur für die Gesundheit von Astronauten, sondern auch für die strukturelle Integrität von Raumstationen dar.

Doch anstatt sich vor Pilzen zu fürchten, erforschen Wissenschaftler nun, wie diese Organismen in der rauen Umgebung des Weltraums überleben und sich anpassen. Forscher der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) führten kürzlich Hypergravitationsexperimente an Pilzen durch, um deren Mechanismen besser zu verstehen. Durch die Untersuchung ihres Wachstums und Verhaltens in der Mikrogravitation hoffen Wissenschaftler, Pilze zum Bau von Siedlungen außerhalb der Welt zu nutzen und sie möglicherweise sogar in Medikamente außerhalb der Welt zu integrieren.

Im Jahr 2016 schickten Forscher des Jet Propulsion Laboratory der NASA zum ersten Mal Pilze in den Weltraum, um zu untersuchen, wie die Umgebung der Raumstation dazu führte, dass die Organismen bestimmte Moleküle produzierten, die sie normalerweise nicht auf der Erde produzieren. Eine bestimmte Art, Aspergillus nidulans, ist für ihr Potenzial bei der Entwicklung von Osteoporose-Medikamenten bekannt.

Die Untersuchung der Anpassungsfähigkeit von Pilzen zur Reparatur von durch Weltraumstrahlung verursachten DNA-Schäden könnte sich für langfristige bemannte Weltraummissionen, beispielsweise zum Mond oder zum Mars, als nützlich erweisen. Die Aufrechterhaltung der Knochendichte ist für Astronauten auf diesen Missionen ein Anliegen, und die Eigenschaften von Pilzen könnten möglicherweise dazu beitragen, dieses Problem zu mildern.

Ähnliche Forschungen werden auch auf der Erde durchgeführt, wobei die ESA eine Studie über Pilzkolonien in Hypergravitationsumgebungen durchführt. Durch die Untersuchung, wie ausgewachsene Pilzarten auf Stressreaktionen reagieren, hoffen die Forscher, Erkenntnisse über ihre Fähigkeit zu gewinnen, unter Schwerelosigkeitsbedingungen zu gedeihen.

Das Verständnis des Verhaltens von Pilzen ist im Zuge der fortschreitenden Weltraumforschung von entscheidender Bedeutung. Pilze bergen sowohl Risiken als auch Chancen, da sie eine Gefahr für die Gesundheit von Astronauten und die strukturelle Integrität von Raumfahrzeugen darstellen können, aber auch nützliche Anwendungen wie die Lebensmittelproduktion und die Entwicklung von Medikamenten bieten. Durch die Nutzung des Potenzials von Pilzen wollen Wissenschaftler eine symbiotische Beziehung zwischen Menschen und Mikroorganismen im Weltraum schaffen.

