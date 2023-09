Pilze: Eine nachhaltige und transformative Alternative für Lebensmittelsysteme

By

In einer aktuellen Doktorarbeit am Swedish Centre for Resource Recovery untersucht Neda Rousta das Potenzial von Fadenpilzen, unsere Lebensmittelsysteme zu revolutionieren. Durch die Nutzung der Kraft der mikrobiellen Fermentation untersucht Rousta verschiedene Aspekte von Fadenpilzen, wie etwa Produktionsoptimierung, Nährstoffsynthese und die Schaffung nachhaltiger Lebensmittelprodukte. Ihre Arbeit beleuchtet die Anpassungsfähigkeit, Produktivität und Ernährungseigenschaften dieser essbaren Pilze.

Eine wichtige Erkenntnis von Roustas Forschung ist die Fähigkeit von Fadenpilzen, insbesondere Aspergillus oryzae, nährstoffreiche Biomasse mit verbessertem Nährstoffgehalt zu produzieren, wenn sie auf Hafermehl kultiviert werden. Dies eröffnet Möglichkeiten, Pilze als nachhaltige und gesunde Nahrungsquelle zu nutzen. Darüber hinaus entdeckte Rousta die Fähigkeit der Pilze, bioaktive Substanzen wie L-Carnitin zu synthetisieren, wobei Aspergillus oryzae in dieser Hinsicht andere Pilzarten übertrifft.

Abgesehen von ihren ernährungsphysiologischen Vorteilen bieten Fadenpilze potenzielle Lösungen für gesellschaftliche Probleme. Die traditionelle Tierhaltung in unseren Ernährungssystemen trägt erheblich zu den Treibhausgasemissionen bei. Roustas Arbeit legt nahe, dass die Pilzfermentation nachhaltige Alternativen bieten und möglicherweise die Umweltauswirkungen der traditionellen Landwirtschaft abmildern kann.

Mit Blick auf die Zukunft ist Rousta entschlossen, ihre Forschung fortzusetzen, sei es im akademischen Bereich oder durch Kooperationen mit der Lebensmittelindustrie. Zu ihren Zielen zählen die Skalierung von Prozessen und die praktische Umsetzung. Als Rousta über ihre Reise als Doktorandin nachdenkt, beschreibt sie diese als herausfordernd und lohnend zugleich. Ihre Arbeit im Bereich der mikrobiellen Fermentation und nachhaltigen Lebensmittelproduktion umfasste gründliche Experimente, Datenanalysen und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Letztendlich hofft sie, zu einer nachhaltigeren und gesünderen Zukunft der globalen Lebensmittelsysteme beizutragen.

Durch die Erforschung des Potenzials von Fadenpilzen bietet die Forschung von Neda Rousta einen vielversprechenden Weg zu nachhaltigen und transformativen Lebensmittelsystemen.