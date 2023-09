Eine neue symbiotische Beziehung: Pilze und Ölpflanzen verbessern den Pflanzenschutz

Eine kürzlich von Forschern der Universität Turku in Finnland durchgeführte Studie hat das Potenzial aufgezeigt, die Kraft nützlicher Pilze zur Verbesserung des Pflanzenschutzes und der Produktivität zu nutzen. Die Forscher konzentrierten sich auf Beauveria bassiana, eine Pilzart, die für ihre Fähigkeit bekannt ist, Schädlinge zu bekämpfen. Diese Biopestizide werden typischerweise als Biopestizid auf die Blätter von Nutzpflanzen gesprüht und sind anfällig für den Abbau durch UV-Strahlung. Dies veranlasste die Forscher, einen alternativen Ansatz zu erkunden, indem sie Rapspflanzen mit dem Pilz beimpften und so eine einzigartige symbiotische Beziehung aufbauten.

Die Studie ergab, dass das Wachstum des Pilzes in den Ölsaaten einen Anstieg der Flavonoid-Biosynthese auslöste, Verbindungen, die für ihre vielfältigen pflanzlichen Vorteile, einschließlich antioxidativer Eigenschaften, bekannt sind. Diese Flavonoide haben verschiedene Funktionen, wie z. B. UV-Schutz, Blütenpigmentierung und Abschreckung von Pflanzenfressern. Die Interaktion zwischen dem Pilz und der Pflanze führte zu einer erhöhten Metabolitenproduktion, was eher auf eine positive Reaktion als auf einen Abwehrmechanismus gegen den Pilzeindringling hinweist.

Der nächste Schritt für Forscher besteht darin, den Einfluss dieses Pilzes auf die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegenüber Umweltstressoren und seinen Einfluss auf die Erntequalität zu untersuchen. Die Ergebnisse dieser Studie haben ein erhebliches Potenzial für eine nachhaltige Landwirtschaft, indem sie die Abhängigkeit von chemischen Pestiziden verringern. Die Nutzung der Symbiose zwischen nützlichen Mikroben und Nutzpflanzen bietet einen vielversprechenden Weg für innovative landwirtschaftliche Praktiken. Durch die Optimierung der Widerstandsfähigkeit und Qualität von Nutzpflanzen bei gleichzeitiger Minimierung des ökologischen Fußabdrucks können Gesellschaften ihre Nahrungsmittelversorgung auf intelligente und nachhaltige Weise sichern.

Diese Studie unterstreicht die Bedeutung von Mikroben für die Pflanzengesundheit und das Potenzial fortschrittlicher biotechnologischer Instrumente zur Förderung neuer Ansätze in der Landwirtschaft. Zukünftige Partnerschaften zwischen Organismen, wie die in dieser Studie untersuchte, geben einen Einblick in die Zukunft der Landwirtschaft, in der sowohl Pflanzenproduktivität als auch ökologische Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen.

Quellen:

– Universität Turku, Finnland