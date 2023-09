Astronauten erledigen Aufgaben an Bord der Internationalen Raumstation

Derzeit leben zehn Bewohner auf der Internationalen Raumstation (ISS), die als Forschungslabor und Weltraumbahnhof für die internationale Zusammenarbeit bei der Weltraumforschung dient. Drei neue Besatzungsmitglieder kamen am 19. September an und haben begonnen, sich an das Leben in der Schwerelosigkeit zu gewöhnen.

Loral O'Hara von der NASA und Nikolai Chub von Roscosmos sind beide zum ersten Mal im Orbit und haben bereits verschiedene Wartungsaufgaben übernommen. O'Hara verarbeitete Wasserproben, um die Wasserqualität an Bord der Station zu beurteilen, während Chub an einem Experiment zur Bewertung der Herz-Kreislauf- und Atmungsfunktion teilnahm.

Die beiden neuen Besatzungsmitglieder wurden zusammen mit dem Flugingenieur Oleg Kononenko von Roskosmos mit der Raumsonde Sojus MS-24 zur ISS transportiert. Kononenko verbrachte einen Teil seines Tages damit, Fracht von der Sojus zu transportieren und sich an das Leben an Bord der Station zu gewöhnen.

In Vorbereitung auf ihren Abflug am 27. September verbrachten Astronaut Frank Rubio von der NASA, Kommandant Sergey Prokopyev und Flugingenieur Dmitri Petelin von Roscosmos Zeit damit, sich mit dem Leben im Orbit vertraut zu machen und das Training für den manuell gesteuerten Abstieg des Sojus-MS-23-Raumschiffs zu absolvieren.

Andere Besatzungsmitglieder der Expedition 69, die im August eintrafen, haben sich in ihre Routine eingelebt und sind aktiv an verschiedenen Aufgaben beteiligt. Jasmin Moghbeli von der NASA sammelte Blutdruckdaten, Andreas Mogensen von der ESA testete ein neues Beleuchtungssystem zur Aufrechterhaltung des Tagesrhythmus, Satoshi Furukawa von JAXA führte Wartungsarbeiten an der Internal Ball Camera durch und Konstantin Borisov von Roskosmos konzentrierte sich auf orbitale Sanitärarbeiten.

Die Besatzungsmitglieder der ISS arbeiten weiterhin an ihren zugewiesenen Aufgaben und tragen zur wissenschaftlichen Forschung und Erforschung des Weltraums bei.

Quellen:

International Space Station

NASA

Roskosmos

Europäische Weltraumorganisation

Japanische Agentur für Luft- und Raumfahrtforschung