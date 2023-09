Der Erntemond: Ein spektakuläres Mondphänomen

By

Der Erntemond, der letzte Supermond des Jahres 2023, wird am Donnerstag den Himmel erstrahlen lassen und am Freitag, zeitgleich mit der Herbst-Tagundnachtgleiche, seinen Höhepunkt erreichen. Dieses himmlische Ereignis ist für die Landwirte von großer Bedeutung, da es während der Erntezeit für zusätzliche mondhelle Abende sorgt.

Der Erntemond ist der Vollmond, der der Herbst-Tagundnachtgleiche am nächsten kommt, die dieses Jahr am 23. September stattfand. Im Gegensatz zu anderen Vollmonden geht der Erntemond an mehreren Abenden gegen Sonnenuntergang auf, sodass Landwirte und Erntemannschaften über längere Zeiträume im hellen Mondlicht arbeiten können.

Um den Erntemond in seiner ganzen Pracht zu erleben, empfiehlt die NASA die Verwendung eines Fernglases mit einer Vergrößerung von 7 oder höher. Für größere Vergrößerungen kann ein stabiles Stativ erforderlich sein.

Supermonde wie der Erntemond treten auf, wenn der Mond seinen erdnächsten Punkt erreicht, der als Mondperigäum bezeichnet wird. Der Erntemond erreicht nur noch 90 Prozent seines Perigäums, was ihm den Titel Supermond einbringt. Der Begriff „Supermond“ wurde 1979 vom Astrologen Richard Nolle geprägt, um diese besondere Ausrichtung zu beschreiben.

Die Schönheit des Erntemondes liegt in einer optischen Täuschung, die auftritt, wenn sich der Mond nahe am Horizont befindet. Der Mond erscheint größer und heller als andere Vollmonde, da das Mondlicht durch die atmosphärischen Partikel der Erde gefiltert wird. Die Streuung von blauem Licht und das Eindringen von rotem Licht erzeugen die faszinierenden Orange- und Rottöne, die den Erntemond schmücken.

Markieren Sie also Ihren Kalender und bereiten Sie sich darauf vor, Zeuge dieses atemberaubenden himmlischen Spektakels zu werden. Der Erntemond des Jahres 2023 verspricht ein unvergesslicher Anblick zu werden, da er den Reiz eines Supermondes mit dem symbolischen Beginn des Herbstes und der Haupterntezeit verbindet.

Quellen:

- NASA

– Vorbestellungspakete und Preise für Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro durchgesickert