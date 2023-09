Fruchtfliegen treffen Entscheidungen basierend auf Erwartungen, entdecken Forscher

By

Forscher am Janelia Research Campus des HHMI haben eine Theorie darüber bestätigt, wie Fruchtfliegen Entscheidungen auf der Grundlage ihrer Erwartungen hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, eine Belohnung zu erhalten, treffen. Das Team entdeckte, dass Fruchtfliegen ihrer Umgebung aufgrund ihrer Erwartungen einen Wert beimessen und entsprechende Maßnahmen ergreifen können.

Das als Matching bekannte Konzept ist ein häufiges Verhalten, das bei vielen Arten, einschließlich Menschen, beobachtet wird. Im Fall von Fruchtfliegen nutzen sie sensorische Hinweise wie Gerüche, um die Qualität potenzieller Nahrungsquellen zu beurteilen. Die Forscher lokalisierten die spezifische Region im Gehirn der Fliege, den sogenannten Pilzkörper, in der diese Wertanpassungen stattfinden. Dies ermöglichte es ihnen, die Matching-Theorie auf der Ebene neuronaler Schaltkreise zu testen.

Die Experimente des Teams umfassten eine Y-förmige Arena, in der eine Fruchtfliege zwischen zwei Gerüchen wählen musste. Jeder Geruch war mit einer unterschiedlichen Wahrscheinlichkeit verbunden, eine Belohnung zu erhalten. Die Forscher fanden heraus, dass die Fliegen lernten, Belohnungen in den gleichen Mengen zu erwarten, in denen sie präsentiert wurden, und ihre Entscheidungen entsprechend trafen.

Die Studie gibt Aufschluss darüber, wie die Entscheidungsfindung in einfacheren Gehirnen funktioniert, und könnte Wissenschaftlern möglicherweise dabei helfen, Entscheidungsprozesse bei größeren Tieren, einschließlich Menschen, zu verstehen. Das Verständnis dieser Prozesse ist besonders wichtig im Zusammenhang mit Krankheiten wie Sucht, bei denen die Entscheidungsfindung fehlschlägt.

Insgesamt unterstreicht die Forschung das Zusammenspiel von Experiment und Theorie und liefert eine mechanistische Erklärung dafür, wie Tiere lernen und Entscheidungen auf der Grundlage von Werten treffen.

Quellen:

– Janelia Research Campus des HHMI