Klimawandel im Zusammenhang mit der Zunahme extremer Winterwetterereignisse

By

Eine im Bulletin der American Meteorological Society veröffentlichte neue Studie legt nahe, dass sich die Häufigkeit extremer Winterwetterereignisse in Nordamerika und Europa seit den 1960er Jahren verdoppelt hat. Die Studie identifiziert riesige Mäander im globalen Jetstream, sogenannte Welle-4-Muster, als Ursache für längere Perioden extremer Kälte und Nässe in diesen Regionen. Diese Wettermuster synchronisieren sich häufig auf beiden Kontinenten, was zu erheblichen Störungen führt.

Der Jetstream ist ein sich schnell bewegender Luftstrom, der die nördliche Hemisphäre von Osten nach Westen umkreist. Es fließt typischerweise innerhalb relativ gerader Grenzen und trennt kalte Polarluft von den mittleren Breiten. Manchmal kann es jedoch zu großen Schwankungen kommen, die als Rossby-Wellen bekannt sind. Einige Wissenschaftler glauben, dass diese Schwankungen aufgrund der raschen Erwärmung in der Arktis an Größe und Häufigkeit zugenommen haben. Infolgedessen destabilisieren die Schwankungen das System und erzeugen Winde, die die Nord-Süd-Barriere durchbrechen.

Die Studie zeigt, dass sich beim Auftreten eines winterlichen Welle-4-Musters die Wahrscheinlichkeit extremer Kälte oder Nässe in den Wellentälern verdreifacht. Darüber hinaus kann es in den Gipfeln zu ungewöhnlich warmen oder trockenen Bedingungen kommen. Diese Muster waren in den letzten Jahren für verheerende Winterwetterereignisse verantwortlich, wie beispielsweise die Kältewelle im Februar 2021, die weite Teile Nordamerikas, einschließlich Texas, erfasste, wo Rekordkälte zu Stromausfällen und erheblichen Schäden führte.

Die Forscher stellen außerdem fest, dass diese Welle-4-Muster häufig gleichzeitig auf beiden Seiten des Atlantiks auftreten, wobei Südwesteuropa und Skandinavien am stärksten betroffen sind. Die Autoren der Studie vermuten, dass solche gleichzeitigen Wellen vor 50 Jahren durchschnittlich nur einmal pro Winter auftraten, heute jedoch durchschnittlich zweimal im Jahr.

Während die genauen Mechanismen hinter der Entstehung von Welle-4-Mustern weiterer Forschung bedürfen, weist die Studie darauf hin, dass periodische Veränderungen der Meeresbedingungen in Teilen des Pazifiks ein möglicher Auslöser sind. Das Verständnis dieser Mechanismen könnte Wissenschaftlern helfen, extreme Winterwetterereignisse in der Zukunft besser vorherzusagen und sich darauf vorzubereiten.

Quelle:

– Bulletin der American Meteorological Society

- Universität von Columbia

– Lamont-Doherty-Erdobservatorium

– Universität Uppsala