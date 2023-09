Das extrem große Teleskop: Die Geheimnisse des Universums enthüllen

By

Der Bau des Extremely Large Telescope (ELT) in der chilenischen Atacama-Wüste ist derzeit im Gange, mit dem ehrgeizigen Ziel, das größte jemals gebaute Teleskop zu schaffen. Mit einem Hauptspiegeldurchmesser von 39 Metern – etwas kleiner als der berühmte Arc de Triomphe in Paris – und einer Hauptstruktur mit einem Gewicht von sage und schreibe 3700 Tonnen zielt das ELT darauf ab, unser Verständnis des Universums zu revolutionieren.

Das Herzstück des ELT ist ein fortschrittlicher Bildgeber namens MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations). MICADO wurde vom Space and Astrophysics Instrumentation Research Laboratory (LESIA) des Pariser Observatoriums entwickelt und wird es dem ELT ermöglichen, detaillierte Bilder entfernter Galaxien und einzelner Sterne aufzunehmen und sogar bei der Suche nach Exoplaneten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems zu helfen.

Eine der Herausforderungen bei bodengestützten Beobachtungen sind die Turbulenzen in der Erdatmosphäre, die die Qualität der Bilder beeinträchtigen. Um dies zu kompensieren, verfügt das ELT über ein adaptives Optiksystem. Yann Clenet von LESIA erklärt, dass dieses System die Verformung des Lichts mithilfe eines Sensors misst und dann Korrekturoptiken – Spiegel mit Aktuatoren – verwendet, um die Bildqualität zu verbessern. Ein leistungsstarker Computer bestimmt die an die Spiegel zu sendenden Befehle und sorgt so für eine optimale Leistung.

Die Fünf-Spiegel-Konfiguration des ELT wird Astronomen eine beispiellose Schärfe und Klarheit bei ihren Beobachtungen bieten. Mit seiner enormen Größe und innovativen Technologie verspricht das ELT, neue Einblicke in die Geheimnisse des Universums zu ermöglichen und unser Wissen über den Kosmos zu erweitern.

Quellen:

– Europäische Südsternwarte (ESO)

– Space and Astrophysics Instrumentation Research Laboratory (LESIA) des Pariser Observatoriums in Meudon

Definitionen:

– Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations (MICADO): ein fortschrittlicher Bildgeber, der für das Extremely Large Telescope entwickelt wurde

– Exoplaneten: Planeten, die außerhalb unseres eigenen Sonnensystems existieren

– Adaptive Optik: eine Technik zur Kompensation atmosphärischer Turbulenzen bei bodengestützten Beobachtungen durch Messung und Korrektur der Lichtverformung