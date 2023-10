Bio-Computing: Eine Realität mit ethischen Implikationen

By

Bio-Computing, einst ein Konzept der Science-Fiction, ist heute Realität. Die Macher von DishBrain befassen sich in Zusammenarbeit mit Bioethikern mit den ethischen Implikationen, potenziellen medizinischen Vorteilen und Umweltvorteilen dieses aufstrebenden Bereichs. In ihrem kürzlich in Biotechnology Advances veröffentlichten Artikel skizziert das Team einen umfassenden Rahmen für die verantwortungsvolle Anwendung von Bio-Computing.

Dr. Brett Kagan, Chief Scientific Officer des Biotech-Start-ups Cortical Lab und Hauptautor des Artikels, betont die Notwendigkeit nachhaltiger Fortschritte bei der Kombination biologischer neuronaler Systeme mit Siliziumsubstraten, um intelligenzähnliches Verhalten zu erzeugen. Die Gruppe erhielt Anerkennung für ihre Entwicklung von DishBrain, einer Sammlung von 800,000 lebenden Gehirnzellen in einer Schüssel, die das Pong-Spielen lernte.

Professor Julian Savulescu, Uehiro-Lehrstuhl für Praktische Ethik an der Universität Oxford, befasst sich mit philosophischen und ethischen Fragen und betont, wie wichtig es ist, zu definieren, was im Kontext der heutigen Technologie als „bewusst“ gilt. Der moralische Status von Biocomputern bleibt ein komplexes Thema, und der Artikel stützt sich auf die Arbeit des frühen Philosophen Jeremy Bentham, der sich auf die Frage des Leidens bei der Bestimmung des moralischen Status konzentrierte.

Auch das Potenzial von DishBrain für die medizinische Forschung wird in dem Artikel hervorgehoben. Durch die Verwendung vielfältigerer Zelllinien könnte Bio-Computing unser Verständnis von Krankheiten wie Epilepsie und Demenz beschleunigen und zu einer schnelleren und besseren Arzneimittelentwicklung führen. Derzeit stützt sich die medizinische Forschung stark auf Zelllinien mit genetischer Abstammung vom europäischen Typ, was die Identifizierung genetisch bedingter Nebenwirkungen einschränken kann.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Bio-Computing ist seine Auswirkung auf die Umwelt. Im Vergleich zu siliziumbasierten Computern, die viel Energie verbrauchen, sind biologische Intelligenzen wie DishBrain viel energieeffizienter. Da die IT-Branche einen erheblichen Anteil an den Kohlenstoffemissionen hat, stellt die Erforschung von Biocomputern einen zwingenden ökologischen Grund dar, Alternativen in Betracht zu ziehen.

Der Artikel dient als Ausgangspunkt für die verantwortungsvolle Forschung und Anwendung von Bioinformatik. Es wurde vom Wellcome Trust, dem National Medical Research Council des Gesundheitsministeriums von Singapur und der viktorianischen Landesregierung finanziert.

