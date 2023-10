Wissenschaftler stellen traditionelle Theorien über Quasare und Akkretionsscheiben in Frage

Wissenschaftler haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die traditionelle Theorien über Quasare und ihre Akkretionsscheiben in Frage stellt. Quasare sind extrem helle Objekte in fernen Galaxien, die von supermassereichen Schwarzen Löchern in ihrem Zentrum angetrieben werden. Nach der Standardtheorie der Akkretionsscheibe wird die spektrale Energieverteilung eines Quasars durch seine intrinsische Helligkeit beeinflusst. Forscher der University of Science and Technology of China haben jedoch herausgefunden, dass dies nicht der Fall ist.

Der außerordentliche Professor Zhenyi Cai und Professor Junxian Wang führten eine Studie über die optische bis extrem ultraviolette Strahlung durch, die bei der Akkretion supermassereicher Schwarzer Löcher entsteht. Sie entdeckten, dass die spektrale Energieverteilung von Quasaren unabhängig von ihrer intrinsischen Helligkeit ist. Dies stellt das traditionelle Verständnis in Frage und legt nahe, dass die Standardtheorie der Akkretionsscheibe die beobachteten Phänomene möglicherweise nicht vollständig erklärt.

Die Forscher fanden auch eine deutliche Abweichung von den Vorhersagen der klassischen Akkretionsscheibentheorie in der extrem ultravioletten spektralen Energieverteilung von Quasaren. Diese Entdeckung liefert erhebliche Unterstützung für Modelle, die Akkretionsscheibenwinde berücksichtigen. Diese Winde könnten eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Eigenschaften von Quasaren und ihren Akkretionsscheiben spielen.

Die Studie hat umfassendere Auswirkungen auf unser Verständnis der Akkretionsphysik supermassiver Schwarzer Löcher und verwandter Phänomene. Es könnte helfen, Aufschluss über das Massenwachstum von Schwarzen Löchern, die kosmische Reionisierung, den Ursprung von Breitlinienregionen, das Aussterben von extrem ultraviolettem Staub und mehr zu geben.

Zukünftige Satellitenprojekte mit Ultraviolett-Detektionsfunktionen, wie das chinesische Raumstationsteleskop, sollen weitere Einblicke in die physikalischen Eigenschaften von Quasaren und ähnlichen Himmelsobjekten liefern.

Quelle:

„Eine universelle durchschnittliche spektrale Energieverteilung für Quasare vom optischen bis zum extremen Ultraviolett“ von Zhen-Yi Cai und Jun-Xian Wang, Nature Astronomy.