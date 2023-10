Das Spektrum der Internetsucht: Internetsucht verstehen und kategorisieren

Eine kürzlich an der University of Surrey durchgeführte Studie zielte darauf ab, der wachsenden Besorgnis der Internetsucht durch die Einführung des Konzepts eines Internet-Suchtspektrums Rechnung zu tragen. Der Zweck dieses Spektrums besteht darin, die verschiedenen Ebenen der Internetsucht zu kategorisieren und zu klären und Einzelpersonen dabei zu helfen, ihre Position in diesem Spektrum zu erkennen.

Die Studie umfasste 796 Teilnehmer und identifizierte fünf verschiedene Gruppen von Internetnutzern. Die erste Gruppe, bestehend aus 14.86 % der Teilnehmer, wurde als „Gelegenheitsnutzer“ eingestuft. Diese Personen nutzen das Internet für bestimmte Aufgaben und verbringen nur kurze Zeit online. Sie sind in der Regel älter, etwa 33 Jahre alt, und weniger an neuen Apps interessiert.

Die zweite Gruppe, die 22.86 % der Teilnehmer ausmachte, bestand aus „Erstbenutzern“. Diese Personen verbringen gelegentlich mehr Zeit online als ursprünglich beabsichtigt. Auch wenn sie einige Aufgaben vergessen, betrachten sie sich nicht als süchtig. Diese Gruppe ist typischerweise etwa 26 Jahre alt und zeigt Interesse an neuen Apps.

Die dritte Gruppe, „Experimentatoren“, machte 21.98 % der Teilnehmer aus und verspürte Unbehagen, wenn sie offline war. Sie fühlen sich im Allgemeinen besser, wenn sie online sind, und haben Freude daran, neue Apps auszuprobieren. Diese Gruppe liegt im Alter zwischen 22 und 24 Jahren.

Die vierte Gruppe, „Addicts-in-Denial“, machte 17.96 % der Teilnehmer aus. Diese Benutzer zeigen online Suchtverhalten, wie zum Beispiel den Aufbau von Online-Freundschaften und die Vernachlässigung realer Pflichten. Sie leugnen jedoch ihre Sucht und zeigen Selbstvertrauen im Umgang mit mobiler Technologie.

Die letzte Gruppe, „Süchtige“, umfasst 22.36 % der Teilnehmer, die ihre Internetsucht offen eingestehen und erkennen, welche negativen Auswirkungen diese auf ihr Leben hat. Sie nutzen neue Apps sicher und verbringen deutlich mehr Zeit online als Gelegenheitsnutzer.

Interessanterweise fand die Studie keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Geschlecht und Internetverhalten. Es zeigte sich auch, dass eine zunehmende Internetsucht mit einem größeren Vertrauen in die Nutzung mobiler Technologie und das Experimentieren mit neuen Apps einhergeht.

Darüber hinaus zeigte die Studie, dass die emotionalen Erfahrungen von Personen bei der Nutzung einer App ihr zukünftiges Engagement mit Augmented Reality vorhersagen können. Für internetsüchtige Personen verlieren jedoch die spezifischen Aktivitäten, denen sie nachgehen, sei es auf Websites oder in Spielen, an Einfluss.

Dr. Brigitte Stangl, eine der an der Studie beteiligten Forscherinnen, betonte, wie wichtig es sei, Menschen in verschiedenen Phasen der Internetsucht zu unterstützen. Diese Erkenntnis impliziert einen Bedarf an digitalen Diensten und Augmented-Reality-Apps, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer in der heutigen digitalen Welt eingehen.

Das in dieser Studie vorgestellte Internet-Sucht-Spektrum bietet wertvolle Einblicke in die vielfältigen Erfahrungen von Menschen mit Internetsucht. Zu erkennen, wo man sich in diesem Spektrum befindet, kann ein Sprungbrett für eine gesündere und ausgewogenere Internetnutzung sein.

Quelle:

– Stangl, B., Kastner, M., et al. „Internetsuchtkontinuum und seine moderierende Wirkung auf Augmented-Reality-Anwendungserlebnisse: Digital Natives versus ältere Nutzer.“ Zeitschrift für Reise- und Tourismusmarketing. doi: 10.1080/10548408.2023.2199776.