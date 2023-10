Erforschung von Bewegungsmustern: Eine Gemeinsamkeit zwischen Organismen

By

Wissenschaftler der Johns Hopkins University haben eine bemerkenswerte Beobachtung bezüglich der Bewegungsmuster verschiedener Organismen gemacht. Ihre Studie zeigt, dass Organismen, von Mikroben bis hin zu Menschen, ähnliche Bewegungsmuster aufweisen, um ihre Umgebung besser zu verstehen und wahrzunehmen. Diese Forschung hat das Potenzial, Disziplinen wie Robotik und Kognitionswissenschaften zu beeinflussen.

Die Studie konzentrierte sich auf elektrische Messerfische, eine Art, die dafür bekannt ist, elektrische Entladungen auszusenden, um Schutz zu finden und Raubtieren auszuweichen. Den Forschern fiel auf, dass die Fische bei ausgeschaltetem Licht häufige Hin- und Herbewegungen zeigten, wodurch sie ihre Umgebung im dunklen Wasser aktiv wahrnehmen konnten. Umgekehrt schwankte der Messerfisch bei gutem Licht sanft und gelegentlich mit schnellen Bewegungen. Diese Verhaltensänderung wurde auf das Bedürfnis der Fische zurückgeführt, ihre Umgebung aktiver zu erkunden, wenn die Unsicherheit groß ist, und wieder in einen stabileren „Ausbeutungsmodus“ zu wechseln, wenn die Unsicherheit abnimmt.

Interessanterweise stellten die Forscher fest, dass dieses Moduswechselverhalten nicht nur auf Fische beschränkt war. Durch die Erstellung eines Modells zur Simulation wichtiger Wahrnehmungsverhalten identifizierten sie die gleichen sensorisch abhängigen Bewegungen bei anderen Organismen, darunter Amöben, Motten, Kakerlaken, Fledermäusen, Mäusen und Menschen. Diese Ergebnisse zeigen, dass Organismen verschiedener Arten ähnliche Strategien entwickelt haben, um ihre Wahrnehmung der Welt zu optimieren.

Die Implikationen der Studie gehen über das Verständnis des Tierverhaltens hinaus. Die Forscher glauben, dass ihre Erkenntnisse genutzt werden können, um das Design von Such- und Rettungsdrohnen, Raumfahrzeugen und anderen autonomen Robotern zu verbessern. Durch die Integration dieser sensorisch abhängigen Bewegungsmuster in Robotersteuerungssysteme hoffen Wissenschaftler, die Fähigkeit der Roboter zu verbessern, in ihrer Umgebung zu navigieren und ihnen einen Sinn zu geben.

Insgesamt wirft diese Studie Licht auf die Vernetzung von Bewegungsmustern verschiedener Organismen. Es verdeutlicht, wie die Evolution zur Konvergenz ähnlicher Lösungen geführt hat, selbst bei Arten, die im Stammbaum des Lebens weit voneinander entfernt sind. Die weitere Erforschung unbewusster Wahrnehmungsbewegungen bei Tieren und anderen lebenden Organismen verspricht, unser Verständnis der Kognition zu vertiefen und möglicherweise innovative Fortschritte in der Robotik anzuregen.

FAQ

Was ist das wichtigste Ergebnis der von Wissenschaftlern der Johns Hopkins University durchgeführten Studie?

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Organismen, von Mikroben bis hin zu Menschen, ähnliche Bewegungsmuster aufweisen, um ihre Umgebung zu verstehen und wahrzunehmen.

Welche Organismen wurden in den Ergebnissen der Studie konkret erwähnt?

Die Studienergebnisse umfassen elektrische Messerfische, Amöben, Motten, Kakerlaken, Fledermäuse, Mäuse und Menschen.

Welche potenziellen Anwendungen hat diese Forschung?

Die Forschung hat Auswirkungen auf Disziplinen wie Robotik und Kognitionswissenschaften. Es könnte verwendet werden, um das Design und die Funktionalität von Such- und Rettungsdrohnen, Raumfahrzeugen und anderen autonomen Robotern zu verbessern.