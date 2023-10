Versammlungstheorie: Brücke zwischen Physik und Biologie zum Verständnis von Komplexität und Evolution

By

Ein neues theoretisches Rahmenwerk namens „Assembly Theory“ wurde von einem internationalen Forscherteam entwickelt, um die Lücke zwischen Physik und Biologie zu schließen und einen einheitlichen Ansatz zum Verständnis der Komplexität und Evolution in der natürlichen Welt zu bieten. Dieses bahnbrechende Werk, veröffentlicht in Nature, bietet transformative Einblicke in die biologische Evolution und ihre Verbindung zu universellen physikalischen Gesetzen, mit weitreichenden Anwendungen von der Suche nach außerirdischem Leben bis hin zum Verständnis der Ursprünge des Lebens selbst.

Die Assembly-Theorie baut auf früheren Forschungen zur Lebenserkennung und zum molekularen Assembly-Index auf. Die Forscher ordneten den Molekülen einen Komplexitätswert zu, den sogenannten Molecular Assembly Index, der die minimale Anzahl an Bindungsbildungsschritten misst, die zum Aufbau eines Moleküls erforderlich sind. Sie zeigten, dass dieser Index experimentell messbar ist und mit aus dem Leben stammenden Molekülen korreliert.

Die neue Studie führt den mathematischen Formalismus rund um eine physikalische Größe namens „Assembly“ ein. Diese Menge erfasst den Umfang der Auswahl, der erforderlich ist, um komplexe Objekte basierend auf ihrer Häufigkeit und ihren Montageindizes herzustellen. Die Versammlungstheorie bietet eine neue Perspektive auf Physik, Chemie und Biologie und vereint diese Disziplinen als unterschiedliche Perspektiven derselben zugrunde liegenden Realität. Es stellt einen bedeutenden Schritt hin zu einer grundlegenden Theorie dar, die leblose und lebende Materie verbindet.

Die Forscher demonstrierten die Anwendbarkeit der Assemblierungstheorie bei der Quantifizierung von Selektion und Evolution in verschiedenen Systemen, die von einfachen Molekülen bis hin zu komplexen Polymeren und Zellstrukturen reichen. Es erklärt sowohl die Entdeckung neuer Objekte als auch die Auswahl vorhandener Objekte und ermöglicht unbegrenzte Komplexitätssteigerungen, die für Leben und Technologie charakteristisch sind.

Die Versammlungstheorie hat das Potenzial, mehrere wissenschaftliche Bereiche zu revolutionieren, von der Kosmologie bis zur Informatik. Es bietet eine neue Möglichkeit, die Materie, aus der unsere Welt besteht, nicht nur als unveränderliche Teilchen zu verstehen, sondern auch als definiert durch das Gedächtnis, das erforderlich ist, um Objekte durch Selektion im Laufe der Zeit zu konstruieren. Mit weiterer Verfeinerung und Erforschung könnte die Versammlungstheorie unser Verständnis bekannter und unbekannter Lebensformen verändern und möglicherweise sogar den Ursprung des Lebens durch Laborexperimente klären.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Versammlungstheorie tiefgreifende neue Einblicke in die Physik bietet, die der biologischen Komplexität und der evolutionären Innovation zugrunde liegt. Es eröffnet spannende Möglichkeiten für interdisziplinäre Forschung an der Schnittstelle von Physik, Chemie, Biologie und Informationstheorie und verspricht, unser Verständnis der natürlichen Welt neu zu gestalten.

