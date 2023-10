Neue Entdeckungen in Graphen: Unkonventioneller Magnetismus und Ferro-Valleytricity

Wissenschaftler am MIT haben eine überraschende Entdeckung über die Eigenschaften von Graphen gemacht, einer einzelnen, atomdünnen Graphitschicht. Sie fanden heraus, dass Graphen, wenn es in fünf Schichten in einem rhomboedrischen Muster gestapelt wird, einen seltenen Zustand annimmt, der als „multiferroisch“ bekannt ist. In diesem Zustand zeigt Graphen sowohl einen unkonventionellen Magnetismus als auch ein exotisches elektronisches Verhalten, das als Ferro-Valleytrizität bezeichnet wird. Dies ist das erste Mal, dass diese Eigenschaft in fünf Schichten Graphen beobachtet wurde und nicht in weniger Schichten. Die Entdeckung dieser Eigenschaft könnte wichtige Auswirkungen auf das Design von Datenspeichergeräten für klassische Computer und Quantencomputer haben, da sie die Speicherkapazität erhöhen und den Energieverbrauch senken könnte.

Graphen besteht aus einem hexagonalen Gitter aus Kohlenstoffatomen und ist trotz seiner extrem dünnen Struktur für seine außergewöhnliche Festigkeit bekannt. In dieser Studie wollten die Forscher untersuchen, ob Graphen ein multiferroisches Verhalten zeigen kann, bei dem mehrere Eigenschaften so aufeinander abgestimmt sind, dass sie mehrere bevorzugte Zustände aufweisen. Multiferroische Materialien haben das Potenzial, die Geschwindigkeit und die Energiekosten von Festplatten zu verbessern, die derzeit auf einen energieaufwendigen und langsamen Prozess zum Wechseln magnetischer Domänen angewiesen sind.

Die Forscher fanden heraus, dass eine Struktur aus fünf in einem rhomboedrischen Muster gestapelten Graphenschichten multiferroisches Verhalten zeigen kann. Diese Struktur ermöglicht eine langsame Bewegung der Elektronen und ihre effektive Wechselwirkung mit anderen Elektronen. Indem sie einzelne Graphitflocken sorgfältig abblätterten und diejenigen mit fünf Schichten identifizierten, die auf natürliche Weise in einem rhomboedrischen Muster angeordnet waren, konnten die Forscher das multiferroische Verhalten von Graphen untersuchen.

Diese Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten für den Einsatz von Graphen in verschiedenen elektronischen Anwendungen. Durch die Nutzung seiner einzigartigen Eigenschaften können Ingenieure möglicherweise effizientere Datenspeichergeräte mit höherer Kapazität entwickeln. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.

