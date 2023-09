Die unerwartete Entdeckung riesiger Wasserstoffvorkommen in Ostfrankreich

By

Am Stadtrand von Folschviller, einer kleinen Stadt im Osten Frankreichs, haben drei unscheinbare Schuppen die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern, Journalisten und der Öffentlichkeit auf sich gezogen. Diese Schuppen liegen über einem Bohrloch, das ursprünglich im Jahr 2006 gebohrt wurde und nun ein Gasmesssystem namens SysMoG beherbergt. SysMoG wurde ursprünglich zur Erkennung der unterirdischen Methankonzentration entwickelt und machte bei seiner Erkundung eine überraschende Entdeckung: hohe Wasserstoffkonzentrationen.

In einer Tiefe von 1,100 Metern erreicht die gelöste Wasserstoffkonzentration 14 Prozent, in 90 Metern könnte sie sogar 3,000 Prozent betragen. Diese außergewöhnlichen Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Region Lothringen, einschließlich Folschviller, mit geschätzten 46 Millionen Tonnen weißem Wasserstoff eines der größten bekannten Wasserstoffvorkommen der Welt beherbergen könnte.

Die Entdeckung dieser Wasserstoffvorkommen war ein unerwartetes Ergebnis des Regalor-Projekts, dessen Ziel es war, die Machbarkeit der Methanproduktion in der Region Lothringen zu untersuchen. Das Projekt zielte auch darauf ab, das Vorhandensein anderer Gase zu untersuchen. Nach der Einstellung der Kohleförderung in Lothringen im Jahr 2004 schlug Francaise de L'Energie vor, Methan aus den Kohlefeldern der Region zu gewinnen. Die Regionalregierung beauftragte das Laboratoire GeoRessources mit der Expertise, um die Realisierbarkeit des Projekts zu ermitteln. Dies führte zur Entwicklung von SysMoG in Zusammenarbeit mit Solexperts, einem französisch-schweizerischen Unternehmen.

SysMoG ist mit einer patentierten Sonde ausgestattet, die bis zu einer Tiefe von 1,500 Metern abgesenkt werden kann. Durch die Verwendung einer Membran zur Trennung von Gasen aus Wasser ermöglicht die Sonde die Extraktion von Gasen für die Oberflächenanalyse. Früher war es aufgrund des Vorhandenseins unterirdischer Gase erforderlich, Wasser an die Oberfläche zu bringen und zu entgasen.

Erste Messungen im Bohrloch ergaben, dass 99 Prozent des gelösten Gases in 600 Metern Tiefe Methan und 1 Prozent Wasserstoff waren. Als das Team jedoch tiefer vordrang, beobachteten sie einen stetigen Anstieg der Wasserstoffkonzentration. Am Boden des Bohrlochs machte Wasserstoff rund 20 Prozent des gelösten Gases aus.

Um die Wasserstoffkonzentration weiter zu untersuchen, wollen die Forscher drei weitere Bohrlöcher in ähnlicher Tiefe vermessen. Wenn die Wasserstoffkonzentration seitlich hoch bleibt, besteht der nächste Schritt darin, ein 3,000 Meter tiefes Bohrloch zu bohren, um zu überprüfen, wie sich die Wasserstoffkonzentration mit der Tiefe entwickelt. Dabei wird auch bestimmt, ob der Wasserstoff in gelöster oder gasförmiger Form vorliegt.

Die Entdeckung dieser Wasserstoffvorkommen könnte tiefgreifende Auswirkungen auf die Zukunft sauberer Energie haben. Da Wasserstoff aufgrund seines Potenzials für Netto-Null-Emissionen als wichtiger Brennstoffkandidat gefeiert wird, könnte der Überfluss an „weißem Wasserstoff“ in der Region Lothringen einen großen Beitrag zum globalen Übergang zu sauberer Energie leisten.

Definitionen:

– SysMoG: Ein Gasmesssystem zur Messung unterirdischer Gaskonzentrationen.

– Methan: Ein farb- und geruchloses Gas, das oft mit Erdgas in Verbindung gebracht wird und eine potenzielle Energiequelle darstellt.

– Bohrloch: Ein schmales Loch, das in den Boden gebohrt wird, um natürliche Ressourcen zu gewinnen oder geologische Studien durchzuführen.

– Wasserstoff: Ein farbloses Gas, das aufgrund seines hohen Energiegehalts als Kraftstoffquelle verwendet werden kann.

– Lothringen: Eine Region im Osten Frankreichs, die für ihre Kohleproduktion bekannt ist.

Quellen:

– Jacques Pironon, Forschungsleiter im GeoRessources-Labor der Université de Lorraine

– Dhananjay Khadilkar, Journalist mit Sitz in Paris