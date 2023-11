Studienergebnisse: Babys entwickeln im Alter von vier Monaten ein räumliches Bewusstsein

By

Neue Untersuchungen der Universität Birmingham haben ergeben, dass Babys bereits im Alter von vier Monaten die Interaktion zwischen ihrem Körper und dem umgebenden Raum verstehen können. Durch die Durchführung eines taktilen und visuellen Experiments stellte die Studie fest, dass das Gehirn von Säuglingen in der Lage ist, Sehen und Fühlen zu verbinden, was zu ihrem räumlichen Bewusstsein beiträgt. Diese bahnbrechende Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die frühe Entwicklung des Selbstbewusstseins bei Säuglingen.

Mithilfe eines neuartigen experimentellen Ansatzes zeigten Experten des Birmingham BabyLab Babys auf einem Bildschirm einen sich bewegenden Ball, der sich ihnen näherte oder sich von ihnen entfernte. Dabei erhielten die Babys eine sanfte Vibration an ihren Händen, wenn der Ball ihnen am nächsten war, während ihre Gehirnaktivität überwacht wurde. Die Forscher fanden heraus, dass Babys bereits im Alter von nur vier Monaten eine erhöhte somatosensorische (taktile) Gehirnaktivität zeigten, wenn der Berührung ein Objekt vorausging, das sich auf sie zubewegte.

Dr. Giulia Orioli, die leitende Forscherin der Studie, erklärte, dass diese Ergebnisse darauf hindeuten, dass Babys eine natürliche Fähigkeit haben, den Raum um sie herum wahrzunehmen und zu verstehen, wie ihr Körper in diesem Raum interagiert. Diese frühe sensorische Integration, bekannt als peripersonaler Raum, ist ein wichtiger Aspekt des menschlichen Bewusstseins. Die Entdeckung wirft interessante Fragen darüber auf, inwieweit diese Fähigkeiten angeboren oder erlernt sind.

Die Studie untersuchte auch die Reaktionen älterer Säuglinge auf unerwartete Berührungen, nachdem sich der Ball auf dem Bildschirm von ihnen entfernt hatte. Die Forscher beobachteten, dass 8 Monate alte Babys Anzeichen von Überraschung in ihrer Gehirnaktivität zeigten, was darauf hindeutete, dass sie die Berührung aufgrund der visuellen Richtung des sich bewegenden Objekts nicht erwartet hatten. Dies deutet darauf hin, dass das Gehirn von Babys im Laufe ihres ersten Lebensjahres ein differenzierteres Bewusstsein für die Präsenz ihres Körpers im Weltraum entwickelt.

Die Forscher planen, ihre Untersuchung fortzusetzen, indem sie Teilnehmer aus verschiedenen Altersgruppen, vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen, einbeziehen. Die Erkenntnisse aus der Untersuchung der Gehirnaktivität bei Erwachsenen können Aufschluss über die Entwicklung der multisensorischen Fähigkeiten von Säuglingen geben. Darüber hinaus hofft das Team zu untersuchen, ob Neugeborene auch Anzeichen dafür aufweisen, die Position ihres Körpers im Raum wahrzunehmen, was zu einem tieferen Verständnis der Ursprünge des menschlichen Bewusstseins führen könnte.

Durch die Entschlüsselung der Geheimnisse des räumlichen Bewusstseins von Säuglingen trägt diese Forschung nicht nur zu unserem Verständnis der frühen menschlichen Entwicklung bei, sondern legt auch den Grundstein für weitere Studien, die die komplexen kognitiven Prozesse untersuchen, die unserer Wahrnehmung der Welt zugrunde liegen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Können Babys im Alter von vier Monaten räumliches Bewusstsein verstehen?

Ja, laut einer Studie der Universität Birmingham zeigen Babys im Alter von vier Monaten ein Verständnis dafür, wie ihr Körper mit dem Raum um sie herum interagiert.

2. Wie wurde die Studie durchgeführt?

Die Forscher zeigten Babys auf einem Bildschirm einen sich bewegenden Ball, der sich ihnen näherte oder sich von ihnen entfernte. Die Babys erhielten eine sanfte Vibration an ihren Händen, wenn der Ball ihnen am nächsten war, während ihre Gehirnaktivität gemessen wurde.

3. Was hat die Studie ergeben?

Die Studie ergab, dass Babys eine erhöhte somatosensorische Gehirnaktivität zeigten, wenn vor einer Berührung ein Objekt auf sie zukam, was auf ihre Fähigkeit hinweist, Sehen und Berühren zu verbinden.

4. Was bedeutet das für die Entwicklung des Selbstbewusstseins bei Säuglingen?

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Gehirn von Säuglingen darauf ausgelegt ist, sensorische Informationen zu verknüpfen und den Raum um sie herum wahrzunehmen. Diese frühe Entwicklung des räumlichen Bewusstseins trägt zur Selbstwahrnehmung bei.

5. Sind diese Fähigkeiten angeboren oder erlernt?

Die Studie wirft Fragen nach den Ursprüngen dieser Fähigkeiten auf. Obwohl noch weitere Forschung erforderlich ist, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Säuglinge bereits in jungen Jahren über angeborene Fähigkeiten verfügen, die Position ihres Körpers im Raum wahrzunehmen.

Quelle: Universität Birmingham (universityofbirmingham.ac.uk)