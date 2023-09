Die Zukunft der Weltraumforschung: Ein Gespräch mit Eric Ianson von der NASA

In einem bevorstehenden Vortrag mit dem Titel „Planeten und Asteroiden und Monde … oh mein Gott!“ wird Eric Ianson, stellvertretender Direktor der Abteilung für Planetologie im NASA-Hauptquartier, über die neuesten und aufregendsten Bemühungen der NASA in der Weltraumforschung sprechen. Dazu gehört die Sammlung von Proben von der Marsoberfläche, eine Demonstration der Planetenverteidigung durch den absichtlichen Absturz eines Raumfahrzeugs in einen Asteroiden sowie die Erforschung des Jupitermondes Europa und seines eisbedeckten Ozeans.

Die Meilensteine, die junge Menschen in ihrem Leben auf dem Gebiet der Weltraumforschung erwarten können, sind schwer vorherzusagen, da sich die Technologie rasant weiterentwickelt und sich die Interessen ändern. Allerdings lassen sich gewisse Trends erkennen. Die Rückkehr der Menschen zum Mond und die eventuelle Landung von Astronauten auf dem Mars stehen am Horizont. Robotermissionen zu verschiedenen Planeten, Monden und kleinen Körpern im Sonnensystem werden fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf Zielen wie dem Jupitermond Europa, dem Saturnmond Titan und Uranus liegt. Auch bei der Identifizierung bewohnbarer Welten außerhalb unseres Sonnensystems wird es Fortschritte geben.

Die Rolle der NASA bei der Erzielung der nächsten großen Durchbrüche im Weltraum ist von entscheidender Bedeutung, auch wenn private Unternehmen wie SpaceX eine immer wichtigere Rolle in der Raumfahrt spielen. Während private Unternehmen eine geschäftliche Motivation haben, wird die NASA finanziert, um bestimmte Wissenschafts-, Explorations- oder Technologieziele zu erreichen. Kooperationen mit der Industrie sind üblich, aber es gibt auch Fälle, in denen die NASA spezielle Instrumente oder Raumfahrzeuge selbst entwickelt, wie zum Beispiel die Mars-Rover und die Raumsonde Europa Clipper.

Der jüngste Erfolg des indischen Raumfahrtprogramms bei der Landung auf dem Südpol des Mondes ist lobenswert. Die NASA schätzt die internationale Zusammenarbeit und erkennt die Bedeutung des Austauschs von Missionsdaten zum Nutzen wissenschaftlicher Entdeckungen an. Sie ermutigen ihre internationalen Kollegen, dasselbe zu tun und die friedliche Erforschung des Weltraums zu fördern.

Auf die Frage nach seinem Lieblingsfilm oder seiner Lieblingsfernsehsendung zum Thema Weltraum oder Weltraumforschung nannte Eric Ianson mehrere Favoriten, darunter „Apollo 13“, „Der Marsianer“ und „Das Imperium schlägt zurück“. Letztendlich entschied er sich jedoch für „The Right Stuff“ als seine erste Wahl. Der Film schildert die Geschichte der ursprünglichen Mercury Seven-Astronauten und fängt die Fantasie und Herausforderungen der Raumfahrt in einer Zeit ein, in der sie sich von der Science-Fiction zur Realität wandelte.

Eric Iansons Wilder Penfield Lecture ist für den 13. November um 4 Uhr im Jeanne Timmins Amphitheatre von The Neuro geplant.

Definition:

NASA – National Aeronautics and Space Administration, die zivile Raumfahrtbehörde der Vereinigten Staaten, die für die Weltraumforschung und -forschung des Landes verantwortlich ist.

Mars-Erkundungsprogramm – Ein NASA-Programm, das sich auf die Erforschung des Mars konzentriert, einschließlich der Untersuchung des Klimas, der Geologie und des Potenzials des Planeten, Leben zu ermöglichen.

Radioisotope Power Systems Program – Ein NASA-Programm, das Radioisotopen-Energiesysteme entwickelt und pflegt, die mithilfe der beim Zerfall radioaktiver Isotope erzeugten Wärme Strom für Weltraummissionen liefern.

Planetenverteidigung – Die Untersuchung und Entwicklung von Methoden zum Schutz der Erde vor möglichen Einschlägen durch Asteroiden oder Kometen.

Europa – Einer der Jupitermonde, von dem man annimmt, dass er unter seiner eisigen Kruste einen unterirdischen Ozean aus flüssigem Wasser besitzt.

Kommerzielle Mondnutzlastdienste – Ein Programm, das darauf abzielt, durch Partnerschaften mit kommerziellen Unternehmen Wissenschafts- und Technologiemissionen zum Mond durchzuführen.

Perseverance Rover – Eine NASA-Mission zum Mars, deren Ziel es ist, die Bewohnbarkeit des Planeten zu erforschen, nach Spuren antiken Lebens zu suchen und Proben für eine mögliche Rückkehr zur Erde zu sammeln.

James Webb-Weltraumteleskop – Ein kommendes Weltraumteleskop, das 2021 starten soll und das leistungsstärkste jemals gebaute Weltraumteleskop sein soll.

Artemis-Programm – Ein NASA-Programm mit dem Ziel, bis 2024 „die erste Frau und den nächsten Mann“ auf dem Mond zu landen.

Quelle: Keine URLs angegeben.