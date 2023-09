Fossilienanalyse zeigt, dass Pflanzen beim Untergang der Dinosaurier nicht vom Aussterben verschont geblieben sind

Eine neue Analyse von Fossiliendaten aus Nord- und Südamerika legt nahe, dass das Kreide-Paläogen-Aussterben, das vor 66 Millionen Jahren die Dinosaurier auslöschte, auch erhebliche Auswirkungen auf das Pflanzenleben hatte. Frühere globale Studien zum Fossilienbestand hatten darauf hingewiesen, dass bei diesem Ereignis keine großen Pflanzenfamilien ausgestorben sind. Die neue Studie, die in der Fachzeitschrift Cambridge Prisms: Extinction veröffentlicht wurde, ergab jedoch, dass mehr als 50 % der Pflanzenarten ausgestorben sind.

Die Forscher analysierten neue Fossiliendaten aus verschiedenen Orten, darunter den Vereinigten Staaten, Kolumbien und Argentinien. Sie fanden an jedem Standort Hinweise auf einen erheblichen Verlust an Pflanzenarten, was auf ein echtes Pflanzensterben hindeutet. Dies stellt die bisherige Annahme in Frage, dass Pflanzen vom K-Pg-Aussterben nicht wesentlich betroffen waren.

Um zu verstehen, was mit den Pflanzen während dieses Aussterbens geschah, betonten die Forscher die Bedeutung geeigneter Fossiliensammlungen. Sie stellten außerdem fest, dass die Untersuchung von Pflanzenfossilien aus der Zeit vor und nach dem Aussterben sowie die Verwendung mehrerer Indikatoren dazu beitragen, ein umfassenderes Verständnis der Auswirkungen des Ereignisses auf das Pflanzenleben zu erlangen.

Die Ergebnisse dieser Studie haben wichtige Auswirkungen auf moderne Naturschutzbemühungen. Das Aussterben einer gesamten modernen Pflanzenfamilie wie Buchen, Kastanien und Eichen würde den Verlust aller zu dieser Familie gehörenden Arten erfordern. Daher reicht es möglicherweise nicht aus, sich ausschließlich auf die Rettung einzelner Arten zu konzentrieren, um das Aussterben ganzer Pflanzenfamilien zu verhindern.

Die Forscher hoben auch die transformative Wirkung von Massenaussterben auf Ökosysteme hervor. Das K-Pg-Aussterben führte zum Aufstieg und zur Dominanz von Blütenpflanzen und zur Entstehung tropischer Regenwälder, die für die Artenvielfalt von entscheidender Bedeutung sind.

Durch den Vergleich verschiedener Standorte ergab die Studie, dass die Auswirkungen des Aussterbens nicht einheitlich waren. Faktoren wie die Entfernung vom Aufprallort und die Anfälligkeit gegenüber Frostbedingungen beeinflussten die Schwere des Pflanzensterbens in verschiedenen Regionen. Vor allem die Tropen könnten aufgrund ihrer Abneigung gegenüber eisigen Temperaturen und hoher Artenvielfalt stärker betroffen gewesen sein.

Diese Forschung soll daran erinnern, dass das Aussterben von Pflanzenarten während des K-Pg-Aussterbens bedeutsam war und die Entwicklung unserer modernen Welt prägte. Es unterstreicht auch, wie wichtig es ist, die aktuelle Biodiversitätskrise zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, um weitere Aussterben zu verhindern, da sie ökologische Auswirkungen haben könnte, die mit dem Aussterben der K-Pg vergleichbar sind.

Quelle:

– Peter Wilf, et al. „Das Aussterben tiefzeitlicher Pflanzen an der K-Pg-Grenze war ein echtes Aussterben“, Cambridge Prisms: Extinction, September 2021.