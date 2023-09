Fossilien von Fujianvenator Prodigiousus geben Einblick in die Vogelentwicklung

Wissenschaftler in China haben in der Provinz Fujian eine aufregende Entdeckung gemacht: das Fossil eines vogelähnlichen Dinosauriers aus der Jurazeit. Dieser Fund namens Fujianvenator prodigiosus wirft Licht auf die Evolution der Vögel und liefert wertvolle Einblicke in die Entstehung moderner Vögel.

Die Frage, ob Fujianvenator als Vogel gilt, hängt davon ab, wie wir einen Vogel definieren. Min Wang, einer der führenden Wissenschaftler der Studie, beschreibt den Dinosaurier als „bizarr“ und stellt fest, dass er keinem modernen Vogel ähnelt. Fujianvenator gehört jedoch zu einer Gruppe namens Avialans, zu der alle Vögel und ihre nächsten Dinosaurier-Verwandten gehören, die noch nicht als Vögel galten.

Ein einzigartiges Merkmal von Fujianvenator ist sein langer Unterschenkelknochen, die Tibia, der doppelt so lang ist wie sein Oberschenkelknochen, der Femur. Außerdem trägt es einen langen, knochigen Schwanz. Seine Vorderbeine ähneln den Flügeln eines Vogels, haben aber drei Krallen an den Fingern, was ihn von modernen Vögeln unterscheidet. Während das Fossil keine Federn aufweist, weist Wang darauf hin, dass seine nächsten Verwandten und die meisten Avialan-Theropoden Federn haben, was darauf hindeutet, dass auch Fujianvenator Federn gehabt haben könnte.

Ohne ein vollständiges Fossil ist es schwierig, seinen Lebensstil zu bestimmen, aber Forscher schlagen zwei Möglichkeiten vor. Aufgrund seiner langen Beine könnte Fujianvenator ein schneller Läufer gewesen sein oder in einer sumpfigen Umgebung gewatet sein, ähnlich wie moderne Kraniche oder Reiher. Wang neigt zu der Idee, dass es sich um einen Läufer handelte.

Diese Entdeckung trägt auch zum komplexen Verständnis der Vogelentwicklung bei. Vögel stammten von kleinen, gefiederten, zweibeinigen Dinosauriern ab, die in der späten Jurazeit als Theropoden bekannt waren. Der älteste bekannte Vogel, Archaeopteryx, existierte vor etwa 150 Millionen Jahren. Es besteht jedoch eine erhebliche Lücke von etwa 20 Millionen Jahren zwischen Archaeopteryx und den nächsten Vogelfossilien, was die Notwendigkeit weiterer Studien verdeutlicht, um den evolutionären Zeitrahmen zu füllen.

Insgesamt liefert die Entdeckung von Fujianvenator prodigiosus wertvolle Informationen über die Vielfalt vogelähnlicher Dinosaurier und ihrer Lebensräume in der Jurazeit und trägt zu unserem Verständnis der Evolution der Vögel bei.

Quellen:

– People's Daily, China – @PDChina (Twitter)

– Naturjournal