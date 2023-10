Neue Entdeckungen deuten darauf hin, dass Menschen in Nordamerika Tausende Jahre früher lebten

Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass die im White Sands National Park in New Mexico gefundenen Fußabdrücke möglicherweise die ältesten Beweise für Menschen in Nordamerika sind. Diese Fußabdrücke wurden vor über 20,000 Jahren von einer unbekannten Gruppe von Menschen hinterlassen. Die Sedimentschichten, in denen diese Fußabdrücke erhalten blieben, enthielten auch Fossilien ausgestorbener Tiere wie dem Schattenwolf und dem Amerikanischen Löwen.

Ursprünglich wurden die Fußabdrücke anhand der Samen von Wasserpflanzen, die in derselben Sedimentschicht gefunden wurden, auf einen Zeitraum zwischen 21,000 und 23,000 Jahren datiert. Allerdings gab es in der wissenschaftlichen Gemeinschaft Skepsis gegenüber dieser Methode, da die Kohlenstoffabsorption durch diese Pflanzen die Ergebnisse der Radiokarbondatierung verfälschen könnte.

Um dieser Unsicherheit zu begegnen, wählten die Forscher einen umfassenderen Ansatz. Anstatt sich ausschließlich auf die Samen zu verlassen, extrahierten sie 75,000 Pollenkörner aus dem Standort und führten eine Kohlenstoffdatierung durch. Darüber hinaus untersuchten sie Quarzkörner aus der Sedimentschicht, um die akkumulierten Schäden zu quantifizieren und das Material zu datieren.

Die Ergebnisse dieser vielfältigen Beweislinien stimmen mit dem vorherigen Saatdatum überein und bestätigen, dass diese Fußabdrücke tatsächlich über 20,000 Jahre alt sind. Dieser Befund stellt das bisherige Verständnis der Ankunft des Menschen in Nordamerika in Frage, das auf die Zeit vor etwa 15,000 Jahren datiert wurde.

Es ist nun notwendig, den zeitlichen Verlauf der menschlichen Besiedlung und Migration in Nordamerika zu überdenken. Die Entdeckung dieser alten Fußabdrücke lässt darauf schließen, dass Menschen möglicherweise Tausende von Jahren früher auf dem amerikanischen Kontinent lebten als bisher angenommen. Es wirft auch Fragen zu den möglichen Routen und Ursprüngen dieser frühen Menschen auf.

Obwohl die Fußabdrücke in New Mexico gefunden wurden, ist es unwahrscheinlich, dass dies die erste Station der Vorfahren dieser Personen war. Die Theorie einer Landbrücke, die Sibirien und Alaska während der Eiszeit verband, liefert einen möglichen Migrationsweg, es ist jedoch möglich, dass Menschen sogar schon früher, vor der Bildung der Landbrücke, in Nordamerika ankamen.

Aufgrund der Seltenheit von Fossilien ist es unwahrscheinlich, dass wir direkte Beweise für die ursprüngliche Ankunft des Menschen auf dem amerikanischen Kontinent finden. Die Entdeckung dieser Fußabdrücke verdeutlicht jedoch die enorme Menge an Wissen, die wir über die Migration und Geschichte der alten Menschen noch entdecken müssen.

