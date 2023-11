Neu entdeckte Mosasaurier-Art nach nordischer Seeschlange benannt

Paläontologen haben kürzlich eine neue Art des riesigen Meeresreptiliens namens Mosasaurier entdeckt. Die Fossilien wurden in der Nähe der Stadt Walhalla in North Dakota gefunden und erhielten den Namen Jormungandr walhallaensis, nach der mythischen nordischen Seeschlange Jormungandr, deren Vater der betrügerische Gott Loki war. Die Forscher detailliert ihre Ergebnisse im Bulletin des American Museum of Natural History.

Das Fossil mit der Bezeichnung NDGS 10838 enthält einen nahezu vollständigen Schädel mit besonderen Merkmalen, die die Klassifizierung für Wissenschaftler schwierig machten. Obwohl es einige Merkmale mit der größeren Mosasaurus-Gattung Mosasaurus und der kleineren Gattung Clidastes gemeinsam hat, führten Forscher aufgrund seiner Kombination von Merkmalen zu der Feststellung, dass es sich um eine bisher unbekannte Gattung und Art von Mosasauriern handelt. Jormungandr walhallaensis wäre etwa 24 Fuß lang und hatte ein schlankes Gesicht, was ihn von seinen Mosasaurier-Verwandten unterschied.

Mosasaurier waren die größten Raubtiere, die während der Kreidezeit in den Ozeanen lebten. Sie schwammen neben Dinosauriern, waren aber enger mit modernen Eidechsen und Schlangen verwandt. Während bereits Fossilien von Mosasauriern gefunden wurden, wirft die Entdeckung von Jormungandr walhallaensis ein neues Licht auf die vielfältigen Formen, die diese Gruppe von Meeresreptilien annehmen könnte. Die Forscher erkennen jedoch an, dass weitere Fossilien der neu entdeckten Art erforderlich sind, um ihren Platz im Evolutionsbaum der Mosasaurier besser zu verstehen.

Das Fossil wies auch Bissspuren an seinen Wirbeln auf, was darauf hindeutet, dass das Tier entweder gegen Ende seines Lebens angegriffen wurde oder seine Überreste nach dem Tod geplündert wurden. Weitere Untersuchungen werden durchgeführt, um diese Markierungen zu untersuchen. Insgesamt liefert die Entdeckung von Jormungandr walhallaensis wertvolle Einblicke in die Evolutionsgeschichte der Mosasaurier und trägt zu unserem Verständnis der reichen Vielfalt dieser Spitzenprädatoren bei, die vor Millionen von Jahren in den Meeren lebten.

