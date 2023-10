Das älteste Beispiel für die Interaktion zwischen Arten reicht 480 Millionen Jahre zurück

In einer neuen, in Communications Biology veröffentlichten Studie haben Forscher ein 480 Millionen Jahre altes Kopffüßerfossil aus Marokko beschrieben, das ein uraltes Beispiel für die Interaktion zwischen Arten darstellt. Das Fossil wurde in der Fezouata-Schieferformation im Atlasgebirge in Marokko entdeckt.

Das Fossil gehörte zu einem Nautiloid mit gerader Schale, einer Molluskenart, die schließlich starb und auf den Meeresboden sank. Im Laufe der Zeit wurde die Nautiloidschale von einem Gewirr aus 88 Röhren bedeckt, das einem Wald aus kleinen Schornsteinen ähnelte. Diese Röhren waren Überreste einer Kolonie winziger Filterfresser namens Flugsaurier, die sich an das tote Nautiloid geheftet hatten.

Flugsaurier sind für ihre Fähigkeit bekannt, sich auf Teilen toter Tiere anzusiedeln und ihre Häuser zu bauen. Diese röhrenbauenden Lebewesen gibt es schon seit einer halben Milliarde Jahren und sie sind immer noch in modernen Ozeanen anzutreffen. Sie verfügen über einen bemerkenswert umfangreichen Fossilienbestand, mit Beweisen dafür, dass Tiere ihre Behausungen auf anderen Tieren errichteten, die mindestens 25 Millionen Jahre vor der Entdeckung des Kopffüßerfossils zurückreichen.

Der Hauptautor der Studie, Karma Nanglu, Paläontologe am Harvard Museum of Comparative Zoology, beschrieb die Bedeutung dieser Entdeckung. Sie erklärte, dass das Fossil Einblick in die frühe Gestaltung von Ökosystemen durch alte Tiere gebe. Es unterstreicht auch die Langlebigkeit der Lebensweise bestimmter Arten, beispielsweise die Fähigkeit der Flugsaurier, die verfügbaren Ressourcen zu besiedeln und zu nutzen.

Interaktionen zwischen Arten und die Besiedlung toter Tiere wurden in verschiedenen Perioden der Erdgeschichte beobachtet. Diese Wechselwirkungen sind entscheidend für das Verständnis der Dynamik antiker Ökosysteme und der Entwicklung verschiedener Arten. Allerdings sind solche fossilen Beweise aus der Ordovizium-Zeit, die auf die Kambrium-Zeit folgte, relativ selten, was das mit Röhren verkrustete Kopffüßer-Fossil zu einem wertvollen Fund macht.

Diese Entdeckung wirft Licht auf die vielfältigen und komplexen Gemeinschaften, die im frühen Paläozoikum existierten, und liefert wichtige Einblicke in die Interaktionen und Anpassungen des antiken Meereslebens vor über 480 Millionen Jahren.

Quellen: Kommunikationsbiologie (keine URL angegeben)