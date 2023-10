Neues riesiges Falltürspinnenfossil gibt Einblick in die Vorfahren moderner Arten

Ein kürzlich entdecktes Fossil einer riesigen Falltürspinne hat Aufschluss über den Vorfahren der modernen Falltürspinne mit Bürstenfüßen gegeben. Das Fossil mit dem Namen Megamonodontium mccluskyi ist schätzungsweise etwa 11 bis 16 Millionen Jahre alt und misst etwa 23.31 Millimeter.

Auch wenn diese Größe nicht bedeutsam erscheint, ist sie doch viermal größer als die aktuelle Art der in Australien vorkommenden Falltürspinne mit Bürstenfüßen. Das Fossil wurde in McGraths Flat, einer trockenen Region in New South Wales, entdeckt und ist erst das vierte Spinnenfossil, das jemals in Australien gefunden wurde.

Diese Entdeckung liefert wertvolle Informationen über die Entwicklung und das Aussterben der alten Riesen-Falltürspinnen. Es füllt auch eine Lücke in unserem Verständnis der Vergangenheit und wie sich diese Spinnen im Laufe der Zeit verändert haben. Obwohl es heute etwa 300 verschiedene Arten von Falltürspinnen mit Bürstenfüßen gibt, versteinern sie nicht gut. Daher ist dieser Fund besonders bedeutsam, um Einblicke in ihre antiken Gegenstücke zu gewinnen.

Die Studie, die diese Entdeckung detailliert beschreibt, ist im Zoological Journal der Linnean Society verfügbar.

