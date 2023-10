Das antike Spinnenfossil bietet Einblicke in die Vergangenheit Australiens

Wissenschaftler haben ein gut erhaltenes Fossil einer großen Spinnenart entdeckt, die vor etwa 11 bis 16 Millionen Jahren einst durch die Regenwälder Australiens streifte. Die Entdeckung ist von großer Bedeutung, da sie Licht auf die Evolutionsgeschichte und das Aussterben der Spinnen wirft und gleichzeitig Lücken im Verständnis der Vergangenheit der Region schließt.

Die neu identifizierte Spinnenart mit dem Namen Megamonodontium mccluskyi gehört zur Familie der Falltürspinnen mit Bürstenfüßen, Barychelidae. Dieser Fund ist nicht nur eines der wenigen in Australien entdeckten Spinnenfossilien, sondern auch das weltweit erste Fossil einer Spinne aus dieser Familie.

Bisher war es aufgrund der begrenzten Spinnenfossilien Australiens für Wissenschaftler schwierig, die Evolutionsgeschichte dieser Spinnentiere zu rekonstruieren. Die Entdeckung von Megamonodontium mccluskyi liefert jedoch wertvolle Informationen über das Aussterben der Spinnen und trägt zu unserem Verständnis der Vergangenheit bei.

Der nächste lebende Verwandte von Megamonodontium mccluskyi kommt in Feuchtwäldern von Singapur bis Papua-Neuguinea vor. Dies deutet darauf hin, dass die alte Art einst ähnliche Lebensräume auf dem australischen Festland bewohnte, aber schließlich ausstarb, als der Kontinent immer trockener wurde.

Das Fossil wurde in der miozänen fossilreichen Region McGraths Flat in New South Wales gefunden. Seine außergewöhnliche Konservierung in Goethit, einem eisenreichen Gestein, ermöglichte es Forschern, kleinste Details des Spinnenkörpers zu beobachten. Mit einer Körperlänge von 23.31 Millimetern ist Megamonodontium mccluskyi das zweitgrößte Spinnenfossil, das weltweit gefunden wurde.

Mittels Rasterelektronenmikroskopie untersuchten Wissenschaftler die physischen Merkmale der Spinne genau, darunter ihre Klauen, haarähnlichen Strukturen namens Setae, Pedipalps, Beine und den Hauptkörper. Die erhaltenen Setae deuten darauf hin, dass sie verschiedene Funktionen erfüllten, wie etwa die Wahrnehmung von Chemikalien, die Erkennung von Vibrationen, die Abwehr von Angreifern und die Erzeugung von Geräuschen.

Diese Entdeckung bietet auch Einblicke in die sich verändernde Landschaft Australiens beim Übergang zu einer trockeneren Umgebung. Die Seltenheit von Spinnenfossilien aus der Familie der Barychelidae lässt vermuten, dass ihre Wohngewohnheiten in Höhlen zu ihrer geringen Versteinerungsrate beigetragen haben könnten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung von Megamonodontium mccluskyi wertvolle Informationen über die alten Spinnen Australiens und deren Aussterben bietet. Dieses gut erhaltene Fossil bietet Einblicke in die Vergangenheit der Region und trägt zu unserem Verständnis der sich verändernden Umwelt Australiens bei.

Quellen:

– Wissenschaftlicher Alarm: https://www.sciencealert.com/exclusional-fossilised-monodontium-mccluskyi-spider-australia

– Zoological Journal of the Linnean Society: Keine URL

– University of New South Wales: Keine URL

– Australisches Museum: Keine URL

– Queensland Museum: Keine URL