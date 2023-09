Die mysteriöse Ernährung der Trilobiten wurde durch Fossilienfunde endlich enthüllt

By

Neue Erkenntnisse haben Aufschluss über die rätselhafte Ernährung von Trilobiten gegeben, uralten Meereslebewesen, die Millionen von Jahren in den Ozeanen der Erde lebten. Trilobiten, die etwa 250 Millionen Jahre lang lebten und über 20,000 Arten umfassten, gaben Wissenschaftlern lange Zeit Rätsel auf, was ihre Essgewohnheiten angeht. Früher mussten sich Forscher auf indirekte Beweise verlassen, um auf ihre Ernährung zu schließen, doch eine aktuelle Entdeckung lieferte direkte Beweise für die letzten Mahlzeiten der Trilobiten.

Ein gut erhaltenes Trilobitenexemplar, bekannt als Bohemolichas incola, wurde in Rokycany-Kugeln – Kieselsteinen – eingeschlossen, die seine komplizierten 3D-Details bewahrten. Im Verdauungssystem dieses Exemplars entdeckten Paläontologen der Karls-Universität in der Tschechischen Republik unter der Leitung von Petr Kraft eng zusammengepackte Muschelfragmente. Wichtig ist, dass diese Schalen keine Anzeichen einer Auflösung zeigten, was darauf hindeutet, dass das Verdauungssystem des Trilobiten über seine gesamte Länge wahrscheinlich neutral oder basisch war, ähnlich wie bei modernen Krebstieren und Spinnen.

Die Analyse des Verdauungstrakts des Trilobiten ergab eine Vielzahl von Beutetieren. Die am häufigsten gefundenen Fragmente gehörten zu Ostrakoden, kleinen garnelenähnlichen Krebstieren, die noch heute existieren. Der Trilobit hatte auch Hyolith-Muschelschnecken, ausgestorbene Seesterne und Stylophora, einen Verwandten der Seeigel, gefressen. Diese Ergebnisse legen nahe, dass der Trilobit ein opportunistischer Aasfresser war, der sich sowohl von toten als auch von lebenden Tieren ernährte, die leicht zerfielen oder klein genug waren, um im Ganzen verschluckt zu werden.

Darüber hinaus deuten der volle Verdauungstrakt des Trilobiten und Verzerrungen in seinem Brustkorb darauf hin, dass er sich möglicherweise auf die Häutung vorbereitet hat. Wie andere Arthropoden mussten auch Trilobiten ihr Außenskelett abwerfen, um wachsen zu können. Als Teil des Häutungsprozesses hätte sich der Verdauungstrakt erweitert, um die Ablösung des alten Exoskeletts und die Entwicklung eines neuen zu unterstützen.

Die Entdeckung der Ernährung des Trilobiten liefert wertvolle Einblicke in sein Fressverhalten und trägt zu unserem Verständnis dieser faszinierenden Kreaturen bei. Dies deutet darauf hin, dass Trilobiten ähnliche Ernährungsgewohnheiten hatten wie moderne Krebstiere, wobei gelegentliche Überfütterungsaktionen mit spezifischen physiologischen Anforderungen zusammenhingen. Diese Studie wurde in der Zeitschrift Nature veröffentlicht.