Antikes Megamonodontium-Spinnenfossil in Australien ausgegraben: Einblicke in die Spinnenentwicklung und Landschaftsveränderungen

Wissenschaftler haben im Herzen der Trockengebiete Australiens eine aufregende Entdeckung gemacht – ein hervorragend erhaltenes Fossil einer bemerkenswert großen Spinne, die einst vor Millionen von Jahren in einem üppigen Regenwald gedieh. Bei diesem Fossil handelt es sich nicht um irgendeine Spinne, sondern um das vierte Spinnenfossil, das jemals in Australien gefunden wurde, und das erste seiner Art aus der Familie der Barychelidae, auch bekannt als die großen Falltürspinnen mit Bürstenfüßen. Es heißt Megamonodontium mccluskyi und lebte vor 11 bis 16 Millionen Jahren im Miozän.

Die Bedeutung dieser Entdeckung liegt in der Knappheit an Spinnenfossilien in Australien. Da auf dem gesamten Kontinent bisher nur vier Spinnenfossilien gefunden wurden, hatten Wissenschaftler Schwierigkeiten, die Evolutionsgeschichte der Spinnen zu verstehen. Dieser Befund füllt jedoch eine erhebliche Lücke in unserem Verständnis und liefert neue Erkenntnisse über das Aussterben von Spinnen. Der nächste lebende Verwandte dieser uralten Spinne lebt in Feuchtwäldern von Singapur bis Papua-Neuguinea, was darauf hindeutet, dass diese Gruppe einst ähnliche Lebensräume auf dem australischen Festland bewohnte, bevor sie ausstarb, als der Kontinent trockener wurde.

Das Spinnenfossil wurde in McGraths Flat, einer Graslandregion in New South Wales, inmitten einer außergewöhnlichen Ansammlung miozäner Fossilien ausgegraben. Die Fülle und Erhaltung dieser Fossilien verwandeln McGraths Flat in eine Lagerstätte – ein sedimentäres Fossilbett, in dem oft empfindliches Weichgewebe erhalten bleibt. Tatsächlich zeigen einige Fossilien dieser Fundstelle sogar subzelluläre Strukturen.

Was dieses Fossilbett so außergewöhnlich macht, ist die Art des Gesteins, in dem es gefunden wird – Goethit, ein eisenreiches Gestein, das selten außergewöhnliche Fossilien enthält. Die detaillierte Konservierung ermöglichte es den Forschern, kleinste Details des Körpers der alten Spinne zu beobachten. Es ähnelt stark der modernen Gattung Monodontium, ist jedoch fünfmal größer und damit das zweitgrößte Spinnenfossil, das jemals weltweit entdeckt wurde. Mit einem Körpermaß von 23.31 Millimetern oder knapp einem Zoll passte die alte Megamonodontium-Spinne bequem in die Handfläche einer menschlichen Hand.

Die Forschung wirft auch Licht auf die Veränderungen, die im Laufe der Zeit in der australischen Landschaft stattgefunden haben, insbesondere auf die dramatische Austrocknung des Kontinents. Das heutige Fehlen von Monodontium- und Megamonodontium-Spinnen deutet darauf hin, dass die Austrocknung während und nach dem Miozän zum lokalen Aussterben einiger Spinnenlinien führte. Darüber hinaus könnte der Mangel an erhaltenen Falltürspinnen im Fossilienbestand auf ihre Gewohnheit zurückzuführen sein, viel Zeit in Höhlen zu verbringen, wodurch sie nur begrenzt Bedingungen ausgesetzt sind, die der Fossilisierung förderlich sind.

Diese bahnbrechende Forschung, die im Zoological Journal der Linnean Society veröffentlicht wurde, deckt nicht nur eine faszinierende alte Spinne auf, sondern liefert auch wertvolle Einblicke in die Spinnenentwicklung und die Umweltveränderungen, die die Landschaft Australiens geprägt haben.

Quelle:

