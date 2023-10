Jorgie entdecken: Die Enthüllung einer neuen Art von Mosasauriern

In einer abgelegenen Gegend in der Nähe von Walhalla, North Dakota, hat eine zufällige Entdeckung der Freiwilligen Deborah Shepherd zur Enthüllung einer bemerkenswerten neuen Mosasaurierart geführt. Zunächst wurde es für ein einfaches Knochenstück gehalten, aber Shepherds scharfes Auge erkannte die Bedeutung des Fossils und meldete es dem North Dakota Department of Mineral Resources. Dieser bahnbrechende Fund, der kürzlich im Bulletin des American Museum of Natural History veröffentlicht wurde, hat nicht nur eine neue Mosasaurierart, sondern auch eine völlig neue Gattung entdeckt.

Dieser Mosasaurier mit dem Namen Jǫrmungandr walhallaensis, der von Co-Autor Clint Boyd liebevoll „Jorgie“ genannt wird, geht auf die Meere der späten Kreidezeit zurück. Jorgie, ein riesiges Meeresraubtier, starb wahrscheinlich durch die Kiefer eines anderen Mosasauriers, wie aus den Bissspuren auf seinen erhaltenen Knochen hervorgeht.

Mosasaurier waren mit ihrer beeindruckenden Größe und ihrem fleischfressenden Wesen die dominierenden Lebewesen der späten Kreidezeit. Diese bis zu 15 Meter langen Wasserreptilien bieten einen faszinierenden Einblick in die alten Ozeane. Während zu Jorgies Überresten ein fast vollständiger Schädel, Rippen und Wirbel gehören, ist das Besondere an ihm die Erhaltung der inneren Schädelknochen, die sein Maul geformt haben – eine Seltenheit unter Mosasaurier-Exemplaren.

Die Untersuchung von Jorgies Bissspuren bietet faszinierende Einblicke in seine letzten Momente. Der schwere Schaden deutet auf einen heftigen Kampf und ein möglicherweise grausames Ende hin. Bemerkenswerterweise deuten bestimmte Bissspuren auf eine Zerstückelung von Jorgies Körper hin, wobei das Raubtier möglicherweise den unteren Teil verschlungen hat. Diese Enthüllung könnte erklären, warum nur ein begrenzter Teil von Jorgies Körper geborgen wurde.

Besonders auffällig ist der unscheinbare Ort, an dem Jorgie gefunden wurde. Die öffentliche Fossiliengrabungsstätte, die sich in der Nähe einer Schotterstraße in einem North Dakota State Park befindet, könnte im Vergleich zu den alten und tückischen Meeren, in denen diese faszinierenden Kreaturen lebten, langweilig erscheinen. Allerdings haben das weiche Gestein und das einstürzende Gelände der Ausgrabungsstätte zur Freilegung und Erhaltung dieser wertvollen Fossilien beigetragen.

Der mühsame Weg von der Fossilienentdeckung bis zur Identifizierung einer neuen Art erfordert eine sorgfältige Anatomieanalyse. Hauptautorin Amelia Zietlow betont, dass das Verständnis der Anatomie des Tieres eine entscheidende Rolle bei der Taxonomie und Artenklassifizierung spielt. Während die Chronologie der Existenz des Tieres und Umweltfaktoren wichtig sind, bleibt die Bestimmung seiner Anatomie für die Benennung und Kategorisierung einer neuen Art von größter Bedeutung.

Während Forscher weiterhin die Geheimnisse dieser alten Meeresreptilien aufdecken, bietet die Entdeckung von Jorgie eine wertvolle Gelegenheit, die Entwicklung und das Verhalten von Mosasauriern weiter zu untersuchen. Mit jedem neuen Fund erweitert sich unser Wissen über die prähistorische Welt und wirft Licht auf die Wunder, die vor Millionen von Jahren unsere Ozeane durchstreiften.

FAQ:

F: Was ist ein Mosasaurier?

A: Mosasaurier waren riesige Meeresreptilien, die in der späten Kreidezeit lebten. Sie waren Fleischfresser und konnten bis zu 15 Meter lang werden.

F: Wie kam Jorgie, der neue Mosasaurier, zu seinem Namen?

A: Co-Autor Clint Boyd schlug den Namen Jorgie vor, kurz für Jǫrmungandr walhallaensis. Der Name Jǫrmungandr stammt aus der nordischen Mythologie und bezieht sich auf eine Seeschlange, die die Welt umkreist, indem sie ihren Schwanz in ihr Maul steckt. Walhallaensis wurde von Walhalla inspiriert, der Stadt in der Nähe der Fossilienfundstelle.

F: Was macht Jorgie im Vergleich zu anderen Mosasaurierfossilien einzigartig?

A: Jorgies Fossil enthält nicht nur einen fast vollständigen Schädel und die Wirbel, sondern auch die seltene Erhaltung der Knochen im Inneren des Schädels, die seinen Mund geformt haben.

F: Wie hat Jorgie sein Ende gefunden?

A: Bissspuren an Jorgies erhaltenen Knochen deuten auf einen heftigen Kampf hin, der möglicherweise zur Zerstückelung durch einen anderen Mosasaurier führte. Das Fehlen von Bissspuren am Schädel deutet darauf hin, dass das Raubtier den unteren Teil seines Körpers verzehrt hat.

F: Wo wurde Jorgie entdeckt?

A: Jorgie wurde an einer öffentlichen Fossiliengrabungsstätte in der Nähe einer Schotterstraße in einem North Dakota State Park in der Nähe von Walhalla gefunden.

F: Warum ist die öffentliche Fossiliengrabungsstätte wichtig?

A: Das weiche Gestein und das instabile Gelände des Standorts tragen zur Freilegung und Erhaltung von Fossilien bei, die andernfalls durch einstürzende Gesteine ​​verloren gehen würden. Es bietet Freiwilligen und Forschern die Möglichkeit, Fossilien zu entdecken und zu untersuchen.