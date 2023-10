Neue Erkenntnisse stellen den Zeitplan der menschlichen Ankunft in Amerika in Frage

Die aktuelle Analyse versteinerter menschlicher Fußabdrücke, die im White-Sands-Nationalpark in New Mexico gefunden wurden, stellt die lange gehegte Annahme in Frage, dass Menschen vor etwa 14,000 Jahren nach Amerika kamen. Die Fußabdrücke, die an trockenen Ufern erhalten wurden, die während der letzten Eiszeit einst Teil eines Sees waren, werden auf ein Alter zwischen 21,000 und 23,000 Jahren geschätzt, wie in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht wurde.

Die Entdeckung dieser älteren Fußabdrücke stellt die konventionelle Zeitleiste der menschlichen Migration nach Amerika in Frage, von der man früher annahm, dass sie stattgefunden habe, als die nördlichen Länder vom Eis bedeckt waren. Kathleen Springer, eine an der Studie beteiligte Forscherin des US Geological Survey, betonte, dass dieser Befund Fragen zu Migrationswegen aufwirft und wie Menschen es geschafft haben, den Kontinent zu erreichen. Es wirft auch Fragen zum Zusammenleben von Menschen und Megafauna in der Region und ihrer möglichen Rolle beim Aussterben bestimmter Arten auf.

Kritiker der Forschung äußerten jedoch Bedenken hinsichtlich der Datierungstechnik zur Schätzung des Alters der Fußabdrücke. In einem separaten, in Science veröffentlichten Artikel wurde argumentiert, dass die Kohlenstoffdatierung von Samen, die neben den Fußabdrücken gefunden wurden, aufgrund der Fähigkeit der Pflanze, älteren Kohlenstoff aus dem Wasser zu absorbieren, unzuverlässig sein könnte, was die Ergebnisse möglicherweise verzerren würde. Daher bleibt die Debatte über den Zeitpunkt und die Bedeutung dieser Fußabdrücke komplex und umstritten.

Diese Erkenntnisse eröffnen neue Wege zum Verständnis der Geschichte der menschlichen Migration nach Amerika und der Interaktionen zwischen Mensch und Umwelt während der Eiszeit. Weitere Forschung und Analyse werden erforderlich sein, um zusätzliche Beweise zu sammeln und die wahre Bedeutung dieser Fußabdrücke für die Neugestaltung unseres Verständnisses der frühen Menschheitsgeschichte zu bestimmen.

Quellen:

– NPR (ohne URL)