Das Gesicht einer Frau aus der Bronzezeit, rekonstruiert durch 3D-Druck und Kunstfertigkeit

Geschickte Kunstfertigkeit und moderne Technologie haben es uns ermöglicht, einen Blick darauf zu werfen, wie die alten Menschen ausgesehen haben könnten. Ein forensischer Künstler in Schweden verwendete Computertomographie (CT), einen 3D-Drucker, Ton und andere Werkzeuge, um das Gesicht einer Frau aus der frühen Bronzezeit zu rekonstruieren. Die Überreste der Frau, bekannt als „Upper Largie Woman“, wurden 1997 im schottischen Steinbruch Upper Largie entdeckt. Mithilfe von Radiokarbondatierungen schätzten Forscher, dass sie zwischen 1500 und 2200 v. Chr. lebte und in ihren Zwanzigern starb.

Obwohl es nicht möglich war, ihre ethnische Abstammung durch DNA-Extraktionsversuche zu bestimmen, fanden Archäologen in ihrem Grab Keramik, die darauf schließen lässt, dass sie während der Bronzezeit Teil der Glockenbecher-Bewegung war. Um das Gesicht der Frau zu rekonstruieren, hat das Kilmartin Museum in Schottland die Hilfe von Oscar Nilsson, einem forensischen Künstler aus Schweden, in Anspruch genommen.

Nilsson begann damit, einen CT-Scan des fragmentierten Schädels der Frau anzufertigen und daraus eine 3D-gedruckte Replik zu erstellen. Anschließend baute er die fehlenden Komponenten wieder zusammen und rekonstruierte ihre Gesichtsmuskeln mithilfe von Plastilin-Ton, wobei er ihr geschätztes Alter, Gewicht und mögliche Phasen der Unterernährung berücksichtigte. Durch die Analyse von DNA aus Ausgrabungen in ähnlichen Regionen und Zeiträumen bestimmte er ihren Hautton, ihre Augenfarbe und ihre Haarfarbe.

Die resultierende 3D-Rekonstruktion ist unglaublich lebensecht und wird jetzt im Kilmartin Museum ausgestellt. Die Absicht bestand darin, dass ihr Gesichtsausdruck Fragen stellte und die Besucher dazu einlud, über ihr Leben und das Leben der Menschen aus ihrer Zeit zu spekulieren. Aufgrund kultureller Sensibilität wurden die Überreste der Upper Largie Woman umgebettet.

Diese faszinierende Rekonstruktion gibt uns einen Einblick in das Aussehen der alten Menschen und zeigt die Kraft der Kombination von Kunst und Technologie, um die Lücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu schließen.

Definitionen:

– CT-Scans: Computertomographie-Scans sind ein medizinisches Bildgebungsverfahren, das mehrere Röntgenbilder kombiniert, um detaillierte Querschnittsbilder des Körpers zu erstellen.

– 3D-Druck: Ein Prozess zur Herstellung physischer Objekte mithilfe einer computergesteuerten Maschine, die das Objekt Schicht für Schicht aus Materialien wie Kunststoff oder Metall aufbaut.

– Glockenbecherbewegung: Ein kulturelles und archäologisches Phänomen während der europäischen Bronzezeit, das durch die Verbreitung einer bestimmten Art von Keramik gekennzeichnet ist.

