Bessere Wettervorhersagen für die Energiewirtschaft bei Sonnenfinsternissen dank NOAA-Modell

By

Das kurzfristige Wettervorhersagemodell der NOAA, das High-Resolution Rapid Refresh (HRRR), umfasst jetzt die Vorhersage von Unterbrechungen der Solar- und Windenergieerzeugung während Finsternissen. Die Einbeziehung von Sonnenfinsternissen in HRRR-Prognosen ermöglicht es der Energiewirtschaft, potenzielle durch Sonnenfinsternisse verursachte Störungen besser zu modellieren und Pläne zur Anpassung der Stromerzeugung und -sicherung zu erstellen.

Stan Benjamin, ein CIRES-Wissenschaftler und ehemaliger leitender Wissenschaftler am NOAA Global Systems Laboratory (GSL), erklärt, dass diese Verbesserung für die Energiewirtschaft wichtig ist, insbesondere bei seltenen, aber wichtigen Störungen der Sonnenfinsternis. Das von Benjamin und seinem Team entwickelte HRRR-Modell hat bereits Finsternisse in früheren totalen Sonnenfinsternissen und einer partiellen Sonnenfinsternis in der Arktis erfolgreich integriert.

Bei einer Sonnenfinsternis bewegt sich der Mond zwischen Erde und Sonne und verdeckt die Sonne teilweise oder vollständig. Dies führt zu einer Verringerung der auf die Erde treffenden Sonnenstrahlung, was zu einem vorübergehenden Temperaturabfall und einer Beruhigung der Winde führt. Das HRRR-Modell berücksichtigt nun diese Effekte und sagt voraus, wie sie sich auf die Wetterbedingungen während einer Sonnenfinsternis auswirken werden.

Das HRRR-Modell repräsentiert nun alle Sonnenfinsternisse, die in den nächsten vier Jahrzehnten auftreten werden, einschließlich der totalen Sonnenfinsternis, die im Jahr 4 über die Vereinigten Staaten gehen wird. Vertreter der Energiewirtschaft haben ihre Dankbarkeit für diese Verbesserung zum Ausdruck gebracht, da sie dadurch Rechenschaft ablegen können und die Auswirkungen von Sonnenfinsternissen auf die Stromerzeugung abzumildern.

Die von der NOAA und ihren Partnern durchgeführten Forschungen und Verbesserungen, wie beispielsweise das HRRR-Modell, spielen eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung genauerer Prognosen für Solar- und Windenergie, was wiederum dazu beiträgt, erneuerbare Energien effizienter in das Stromnetz zu integrieren und die Dekarbonisierung zu beschleunigen Stromerzeugung in den Vereinigten Staaten.

Quellen: Wikipedia, University of Colorado in Boulder

Definitionen:

– NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration

– HRRR: Hochauflösende schnelle Aktualisierung

– CIRES: Kooperatives Institut für Forschung in den Umweltwissenschaften

– GSL: Global Systems Laboratory

– CIRA: Kooperatives Institut für Atmosphärenforschung