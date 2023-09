Wissenschaftler haben einen wichtigen Meilenstein erreicht, indem sie erstmals die Größe der Akkretionsscheibe um ein supermassereiches Schwarzes Loch gemessen haben. Akkretionsscheiben sind Ringe aus überhitztem Gas, Staub und Plasma, die um Schwarze Löcher rotieren. Diese Scheiben entstehen aus den Überresten zerfetzter Sterne, Exoplaneten und anderer Materie, die in Richtung des Ereignishorizonts des Schwarzen Lochs gezogen wurde. Wenn Akkretionsscheiben rotieren, emittieren sie verschiedene Formen elektromagnetischer Strahlung, wie Röntgenstrahlen, Radiowellen und sichtbares Licht, wodurch sie für Astronomen erkennbar sind.

Akkretionsscheiben sind im Infrarotspektrum am deutlichsten sichtbar und emittieren das, was Forscher als Doppelpeak bezeichnen. Dieser Doppelpeak besteht aus einem Paar Energiespitzen, die von beiden Hälften der Akkretionsscheibe abgegeben werden und Informationen über deren Rotation liefern. Sie können jedoch nur verraten, wo die Scheiben beginnen und nicht, wo sie enden.

In einer kürzlich in The Astrophysical Journal Letters veröffentlichten Studie entdeckten Wissenschaftler einen zweiten Doppelpeak, der vom äußeren Rand einer Akkretionsscheibe um das supermassereiche Schwarze Loch III Zw 002 stammt. Durch die Analyse dieser Doppelpeaks bestimmten die Forscher, dass der Radius des Die Größe der Akkretionsscheibe beträgt etwa 52.4 Lichttage, was mehr als 9,000 Mal der Entfernung von der Erde zur Sonne entspricht.

Die Entdeckung des zweiten Doppelgipfels könnte dazu beitragen, die Geheimnisse supermassiver Schwarzer Löcher zu lüften. Es liefert wertvolle Einblicke in die Geometrie der Region und bietet einen Einblick in die innere Struktur und den Ernährungsprozess aktiver Galaxien. Das Forschungsteam plant, das Wachstum der Akkretionsscheibe rund um III Zw 002 im Laufe der Zeit weiter zu überwachen.

Dieser Durchbruch ist nicht der einzige bedeutende Erfolg beim Verständnis von Akkretionsscheiben in diesem Jahr. Im Mai gelang es Wissenschaftlern erstmals, im Labor mithilfe von Plasma künstliche Akkretionsscheiben herzustellen, die wertvolle Einblicke in deren Entstehung lieferten.

