Wissenschaftler messen zum ersten Mal die Größe der Akkretionsscheibe eines Schwarzen Lochs

Wissenschaftler haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, indem sie zum ersten Mal die Größe der Materiescheibe gemessen haben, die ein supermassereiches Schwarzes Loch umgibt. Diese Entdeckung hat das Potenzial, unser Verständnis darüber zu erweitern, wie Schwarze Löcher wachsen und wie sich umgebende Galaxien entwickeln.

Akkretionsscheiben sind massive Ringe aus überhitztem Gas, Staub und Plasma, die um Schwarze Löcher rotieren. Sie bestehen aus Überresten zerfetzter Sterne, Exoplaneten und anderer Materie, die auseinandergerissen wurde, als sie in Richtung des Ereignishorizonts eines Schwarzen Lochs gezogen wurde. Diese Scheiben emittieren eine Reihe elektromagnetischer Strahlung, darunter Röntgenstrahlen, Infrarotstrahlung, Radiowellen und sichtbares Licht, wodurch sie für Astronomen erkennbar sind.

In einer kürzlich in The Astrophysical Journal Letters veröffentlichten Studie entdeckten Forscher eine zweite Doppelpeakemission, die vom äußeren Rand der Akkretionsscheibe um das supermassereiche Schwarze Loch III Zw 002 ausging. Diese unerwartete Entdeckung ermöglichte es ihnen, den Radius der Akkretion zu berechnen Die Größe der Scheibe beträgt etwa 52.4 Lichttage, was mehr als dem 9,000-fachen der Entfernung von der Erde zur Sonne entspricht.

Die Forscher suchten nicht aktiv nach der zweiten Doppelpeak-Emission, sondern sammelten Daten, um das Vorhandensein der Akkretionsscheibe zu bestätigen. Mithilfe des Gemini Near-Infrared Spectrograph (GNIRS) konnten sie Emissionen in verschiedenen Wellenlängen gleichzeitig erfassen und so den zweiten Doppelpeak erkennen.

Diese bahnbrechende Entdeckung liefert neue Einblicke in die geometrische Struktur von Akkretionsscheiben und wird es Forschern erstmals ermöglichen, den Fütterungsprozess und die innere Struktur einer aktiven Galaxie zu beobachten. Das Team plant, die Akkretionsscheibe um III Zw 002 weiter zu überwachen, um ihr Wachstum im Laufe der Zeit besser zu verstehen.

Diese Entdeckung folgt auf einen weiteren großen Durchbruch beim Verständnis von Akkretionsscheiben zu Beginn dieses Jahres, als Wissenschaftler im Labor künstliche Akkretionsscheiben herstellten. Obwohl die künstlichen Scheiben nur kurze Zeit überlebten, lieferten sie wertvolle Informationen darüber, wie diese Scheiben entstehen.

Diese Fortschritte beim Verständnis und der Messung von Akkretionsscheiben sind entscheidend für die Aufklärung der Geheimnisse supermassereicher Schwarzer Löcher und ihrer Auswirkungen auf die Galaxienentwicklung.

