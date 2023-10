Indigene Gemeinschaften betrachten die Sonnenfinsternis als heiliges Ereignis

In Erwartung der Sonnenfinsternis an diesem Wochenende bereiten sich Mitglieder indigener Gemeinschaften in Nord-, Mittel- und Südamerika darauf vor, das himmlische Ereignis mit heiligen Traditionen und kulturellen Lehren zu würdigen. Für die Navajo-Nation ist die Sonnenfinsternis von besonderer Feierlichkeit und Bedeutung. Am Tag der Sonnenfinsternis wird das Navajo-Volk eine Zeit der Besinnung und des Gebets einhalten und darauf verzichten, die Sonnenfinsternis zu betrachten oder sich körperlich zu betätigen.

Krystal Curley, die Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation Indigenous Life Ways, betonte die Einzigartigkeit der kulturellen Protokolle der Navajo rund um die Sonnenfinsternis und erklärte: „Es gibt so viele Dinge, die wir als Dine-Volk im Vergleich zu anderen Stämmen nicht tun sollten, wo es für sie in Ordnung ist.“ um die Sonnenfinsternis anzusehen oder draußen zu sein oder Dinge zu unternehmen.“ Am Tag der Sonnenfinsternis werden bekannte Touristenziele im Navajo-Reservat, wie das Monument Valley und das Four Corners Monument, geschlossen, damit die Bewohner das Ereignis von zu Hause aus in Stille beobachten können.

Während die von Navajo geführten Reiseveranstalter während der Sonnenfinsternis ebenfalls ihren Betrieb einstellen, sehen einige indigene Gruppen in anderen Regionen dies als Gelegenheit, kulturelle Lehren weiterzugeben und Geschichten auszutauschen. Die Sonnenfinsternis wird als spiritueller Moment angesehen und symbolisiert das Ende eines Zyklus und die Wiedergeburt der Sonne. Es wird als himmlische Umarmung zwischen Mond und Sonne gesehen.

Paul Begay, ein Navajo-Kulturberater, beschrieb die Sonnenfinsternis als Störung und Tod der Sonne und betonte die Notwendigkeit der Ehrfurcht und der vorübergehenden Einstellung aller Aktivitäten. In Chinle, Arizona, plant Shiye Bidziil, ein Navajo und Lakota, die Sonnenfinsternis mit seinen Kindern zu beobachten und sie über ihre Bedeutung aufzuklären. GeorGene Nelson, Direktor der Sprachabteilung der Klamath Tribes, wird an einem Bildungspanel teilnehmen, um Geschichten über die Sonnenfinsternis von den Klamath, Modoc und Yahooskin-Paiute zu erzählen.

Die Sonnenfinsternis bietet indigenen Gemeinschaften die Gelegenheit, sich wieder mit ihren kulturellen Traditionen zu verbinden und ihr heiliges Wissen an jüngere Generationen weiterzugeben. Es ist eine Zeit der Besinnung, des Gebets und der Ehrfurcht, die die Menschen an die Vernetzung der natürlichen Welt und die Bedeutung himmlischer Ereignisse in der indigenen Kosmologie erinnert.

Definitionen:

– Navajo/Dine: Bezieht sich auf das Navajo-Volk, einen Indianerstamm, der hauptsächlich im Südwesten der USA lebt.

– Heilige Traditionen: Bräuche und Praktiken, die in einem bestimmten kulturellen oder religiösen Kontext eine tiefe spirituelle Bedeutung haben.

