Der verborgene Kolonialismus in der Weltraumforschung: Den Friedensdiskurs in Frage stellen

Die Erforschung des Weltraums wird seit langem als friedliches Unterfangen zur Verbesserung der Menschheit gerechtfertigt, wobei in der Rhetorik der umfassende Nutzen für alle Nationen betont wird. Diese Erzählung verbirgt jedoch die zugrunde liegenden kolonialen Bedingungen, die weiterhin die Weltraumforschung prägen. Während das Konzept der Inklusivität und das Versprechen technologischer Fortschritte Einzelpersonen dazu inspirieren können, sich der Raumfahrtindustrie anzuschließen, setzen sie letztendlich die kapitalistischen Konstruktionen der Weltraumforschung fort.

Eine häufig angeführte Rechtfertigung für die Erforschung des Weltraums ist die Entwicklung von Mehrzwecktechnologien und Spin-offs, die praktische Anwendungen auf der Erde haben. Diese Nebenprodukte wie Memory-Foam-Matratzen und Technologien zur Landminenräumung werden von der NASA als positive Ergebnisse der Weltraumforschung gefeiert. Es ist jedoch wichtig zu hinterfragen, warum Ressourcen nicht direkt in die Bewältigung dieser Probleme investiert werden, anstatt auf mögliche Lösungen aus der Weltraumforschung zu warten.

Um den Zusammenhang zwischen Weltraumforschung und Kolonialität vollständig zu verstehen, müssen wir den historischen Kontext berücksichtigen. Die Gründung der NASA selbst basierte auf dem Ziel der US-Regierung, den Weltraum für politische, kulturelle und materielle Zwecke zu nutzen. Diese unter dem Deckmantel friedlicher Erkundung verborgene Ausbeutung entspricht der Logik der Kolonialität. Bei der Erforschung des Weltraums ging es schon immer um die Ausbeutung des Weltraums, die Stärkung der Machtdynamik und die Gewinnung von Ressourcen.

Ein Memo aus den 1950er Jahren verdeutlicht diese Denkweise noch mehr, indem es darlegt, dass die Nutzung des Weltraums Erkundung und Kontrolle erfordert. Diese Formel, die als Killian-Formel bezeichnet werden kann, hebt die Kernelemente der Kolonialität hervor, indem sie Natur und Mensch auf Ressourcen und Ausbeuter reduziert. Diese Formel hat die US-Weltraumpolitik geprägt und beeinflusst weiterhin sowohl Nationalstaaten als auch private Unternehmen, die sich mit der Weltraumforschung befassen.

Die Rechtfertigungen für die Erforschung des Weltraums haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt, aber sie dienten stets den Interessen eines Nationalstaates oder eines kapitalistischen Systems. Während des Kalten Krieges wurde die Weltraumforschung als eine Form der Soft Power eingesetzt, um technologische Überlegenheit zu demonstrieren und die Überlegenheit von Demokratie und Kapitalismus gegenüber dem Kommunismus zu fördern. Diese von Militarismus und Arbeitspraktiken im Kapitalismus durchdrungenen Strukturen verewigen jedoch die Gewalt und verstärken die Vorstellung von der Moderne als Paradigma des Krieges.

Die Vorstellung von „Frieden“ im Diskurs der Weltraumforschung ist irreführend, da sie mit der normalisierten Gewalt der Moderne übereinstimmt. Normalisierte Gewalt nimmt verschiedene Formen an, von rassistisch motivierter Gewalt durch staatliche Akteure bis hin zu unmenschlichen Arbeitspraktiken und Geschichtsrevisionismus. Diese Friedensvorstellung verkennt die inhärente Gewalt des gegenwärtigen Weltsystems.

Während die Weltraumforschung das Potenzial für wissenschaftlichen Fortschritt und technologische Innovation birgt, ist es wichtig, die zugrunde liegenden Machtdynamiken und die Folgen der Aufrechterhaltung kolonialer Bedingungen zu hinterfragen. Das Erkennen des verborgenen Kolonialismus in der Rhetorik und den Praktiken der Weltraumforschung ist entscheidend für die Schaffung einer gerechteren und gerechteren Zukunft bei der Erforschung des Weltraums.

