Wissenschaftler entdecken neue Methode zum Schreiben in flüssigem Wasser

Ein Team von Wissenschaftlern der Technischen Universität Darmstadt und der Johannes Gutenberg-Universität in Deutschland hat eine bahnbrechende Technik entwickelt, die das direkte Schreiben in flüssiges Wasser ermöglicht. In einer in der Fachzeitschrift Nano Micro Small veröffentlichten Studie beschreiben die Forscher, wie sie einen chemischen Prozess namens Diffusioosmose nutzten, um klare und langlebige Muster unter der Wasseroberfläche zu erzeugen.

Als „Papier“ verwendeten die Forscher ein flüssiges Gemisch, das Ionen enthielt. Die „Tinte“ bestand aus großen kolloidalen Partikeln, die in der Lösung verteilt waren. Um im Wasser zu schreiben, verwendeten die Wissenschaftler eine kleine Ionenaustauscherperle als Stift. Diese Perle hat die Fähigkeit, geladene Teilchen in der Flüssigkeitsmischung gegen kleinere geladene Teilchen auszutauschen.

Durch die Bewegung der Perle durch die Flüssigkeitsmischung wurden die kolloidalen Partikel aufgrund des Konzentrationsgradienteneffekts in ihren Kielwasserstrom gezogen, was zu einer sichtbaren Linie an der Stelle führte, an der sich der Stift befunden hatte. Um die Kugel zu lenken, drehte das Team die flüssige Mischung auf einer kleinen Bühne und nutzte dabei die Schwerkraft als Führungskraft.

Laut dem leitenden Forscher Benno Liebchen verhindert die geringe Größe des Stifts, dass er das Wasser zu stark bewegt und die geschriebenen Muster stört. Die Methode hat sich als recht robust erwiesen und ermöglicht Änderungen der Tinten- und Papierbestandteile. Der Größe der Tintenpartikel sind jedoch Grenzen gesetzt, da sie sichtbar, aber nicht zu groß sein müssen, um von der Flüssigkeit leicht bewegt zu werden.

Die Wissenschaftler erforschen nun alternative Methoden, etwa die Nutzung von Magnetismus oder elektrischen Feldern, um den Stift zu steuern, anstatt sich auf die Schwerkraft zu verlassen. Sie untersuchen auch die Möglichkeit, diese Technik auf tiefere Flüssigkeitsmischungen anzuwenden.

Quellen:

– Nano Micro Small Journal