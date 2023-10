Forscher der University of California, Irvine und der Universität Utrecht haben herausgefunden, dass das Oberflächeneis in Grönland in den letzten Jahrzehnten immer schneller schmilzt, während sich der Trend in der Antarktis in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. Für eine in der Fachzeitschrift Geophysical Research Letters der American Geophysical Union veröffentlichte Studie konzentrierten sich die Wissenschaftler auf die Rolle von Föhn und katabatischen Winden, Hangböen, die warme, trockene Luft mit Gletschern in Kontakt bringen. Sie fanden heraus, dass das durch diese Winde verursachte Abschmelzen des grönländischen Eisschildes in den letzten 10 Jahren um mehr als 20 % zugenommen hat, während die Auswirkungen der Winde auf das antarktische Eisschild um 32 % zurückgegangen sind.

Die Untersuchungen ergaben, dass die Hangwinde in beiden Regionen für einen erheblichen Teil der Oberflächeneisschmelze verantwortlich sind. Das Schmelzen des Oberflächeneises verursacht Abfluss und Hydrofraktur des Schelfeises, was den Süßwasserfluss in die Ozeane erhöht und zum Anstieg des Meeresspiegels beiträgt. Allerdings hat das Verhalten der globalen Erwärmung in der nördlichen und südlichen Hemisphäre zu unterschiedlichen Ergebnissen in Grönland und der Antarktis geführt.

In Grönland wird die windbedingte Oberflächenschmelze durch die Erwärmung der Insel noch verstärkt, da das Sonnenlicht allein ausreicht, um das Eis zu schmelzen. Die Kombination aus dem 10-prozentigen Anstieg der windbedingten Eisschmelze und den wärmeren Oberflächenlufttemperaturen hat zu einem Anstieg der gesamten Oberflächeneisschmelze um 34 % geführt. Die Autoren führen dieses Ergebnis teilweise auf den Einfluss der globalen Erwärmung auf die Nordatlantische Oszillation zurück, die warme Luft nach Grönland und in andere arktische Gebiete gebracht hat.

Umgekehrt ist die gesamte Oberflächenschmelze der Antarktis seit 15 um etwa 2000 % zurückgegangen. Der Rückgang ist jedoch größtenteils auf einen Rückgang der windbedingten Schmelze auf der Antarktischen Halbinsel um 32 % zurückzuführen, wo zwei gefährdete Schelfeise bereits zusammengebrochen sind. Die kontinuierliche Erholung des in den 1980er Jahren entdeckten stratosphärischen Ozonlochs in der Antarktis trägt vorübergehend dazu bei, die Oberfläche vor weiterer Schmelze zu schützen.

Die Forscher betonen die Bedeutung der Überwachung und Modellierung der Eisschmelze sowohl in Grönland als auch in der Antarktis sowie die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Wind und Eis im Kontext des Klimawandels. Sie hoffen, dass diese Forschung dazu beitragen wird, die in der Klimawissenschaft verwendeten Erdsystemmodelle zu stärken.

Diese Studie wurde von Forschern der University of California, Irvine und der Universität Utrecht mit finanzieller Unterstützung des US-Energieministeriums, der National Science Foundation und der niederländischen Organisation für wissenschaftliche Forschung durchgeführt.

Quellen: University of California, Irvine und Universität Utrecht